La IA ya no quiere responder preguntas: así cambiará la forma de pagar por la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial podría estar a las puertas de un cambio de modelo. Hasta ahora, gran parte del negocio se ha basado en el consumo de consultas, el volumen de texto procesado o las licencias contratadas por usuario. Sin embargo, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) recoge que la evolución de la IA generativa hacia agentes capaces de ejecutar procesos completos está desplazando el foco desde el uso de la herramienta hacia el resultado obtenido.

"La clientela no quiere comprar cómputo, sino una tarea resuelta: un informe, una campaña, una reserva, una incidencia cerrada o una mejora de la productividad", afirma Carles Méndez-Ortega, profesor de los Estudios de Economía y Empresa e investigador del grupo i2TIC-IA Lab de la UOC.

La clientela no quiere comprar cómputo, sino una tarea resuelta: un informe, una campaña, una reserva, una incidencia cerrada o una mejora de la productividad Carles Méndez-Ortega

Del pago por tokens al pago por resultados

Hasta ahora, una de las unidades básicas de facturación de la inteligencia artificial ha sido el token, el fragmento mínimo de texto que un modelo procesa o genera.

La UOC recoge que el debate sobre un cambio de modelo ya está presente tanto en medios internacionales como en investigaciones académicas. Un estudio reciente concluye que los agentes de IA consumen muchos más tokens que los chats convencionales porque planifican, consultan herramientas, verifican información y ejecutan acciones. En las tareas analizadas llegaron a consumir hasta mil veces más tokens.

Este escenario desplaza el interés hacia el resultado conseguido. En lugar de pagar por consultas o accesos, las organizaciones podrían hacerlo por incidencias resueltas, procesos completados, campañas ejecutadas o ahorros obtenidos.

La diferencia entre un chatbot y un agente de IA

Antonio Pita, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación e investigador del grupo ICSO de la UOC, distingue entre los chatbots actuales y los nuevos agentes inteligentes.

"Un chatbot suele limitarse a conversar. Un agente de IA, en cambio, va un paso más allá, porque no solo responde, sino que puede actuar", señala.

El experto resume esa diferencia con una comparación: "El chatbot ayuda a pensar, redactar o diseñar, mientras que el agente ayuda a hacer. Es como pasar de un pensador a un ejecutor".

Un chatbot suele limitarse a conversar. Un agente de IA, en cambio, va un paso más allá, porque no solo responde, sino que puede actuar Antonio Pita

Completar procesos de principio a fin cambia la percepción del valor de la tecnología. Si un sistema puede resolver una incidencia, gestionar una cita, tramitar un pedido o corregir un error de programación, el valor deja de estar en el número de mensajes intercambiados y pasa al resultado final.

"En la práctica, acerca la IA al lenguaje tradicional de la empresa: ahorro de costes, sustitución o aumento de trabajo humano, reducción de tiempos y resultados medibles", apunta Méndez-Ortega.

Los sectores donde antes podría implantarse

La UOC identifica algunos ámbitos en los que esta transición podría producirse antes porque sus resultados son fáciles de medir.

Entre ellos figuran los centros de atención al cliente, la gestión administrativa, las compras, los recursos humanos o determinadas tareas de desarrollo de software.

"El valor no está en cuántos mensajes intercambia la IA, sino en si la cita queda modificada, la incidencia queda cerrada o la clientela obtiene una respuesta satisfactoria", destaca Pita.

El experto también menciona tareas como comparar proveedores, solicitar presupuestos, tramitar pedidos, filtrar candidaturas, organizar entrevistas, corregir errores de programación, generar pruebas automáticas o documentar código.

El futuro de las licencias por usuario

La UOC aborda cómo este cambio puede afectar al modelo tradicional de licencias por usuario. "El modelo de licencia por usuario tiene cada vez menos sentido", sostiene Méndez-Ortega.

Durante los próximos años, el investigador prevé la convivencia de diferentes fórmulas. Algunas empresas mantendrán cuotas fijas de acceso, mientras que otras incorporarán pagos variables vinculados al número de agentes desplegados, al volumen de actividad o a las tareas completadas.

"En ámbitos como atención al cliente, ventas, programación, marketing o análisis financiero, tendría sentido cobrar por cada ticket resuelto, lead cualificado, código validado, informe entregado o proceso automatizado", indica.

Los retos del nuevo modelo

La UOC también advierte de que este sistema plantea desafíos. Para que funcione será necesario definir con precisión qué constituye un resultado satisfactorio y cómo medirlo.

"Solo tiene sentido aplicarlo a acciones que puedan medirse con claridad, como incidencias resueltas, pedidos tramitados o errores corregidos, porque si el resultado es ambiguo o difícil de evaluar será complicado establecer un acuerdo justo entre proveedor y cliente", explica Pita.

Méndez-Ortega añade que la presión derivada de los costes de la inferencia se repartirá entre los distintos actores de la cadena de valor.

"Una parte la asumirán los proveedores de modelos, otra las plataformas que integran la IA en sus productos y otra las empresas de infraestructura, como las de chips, nube, centros de datos y energía", afirma.

El investigador concluye que las compañías con más capacidad para mantener márgenes serán aquellas que controlen modelos, infraestructura, distribución y la relación directa con la clientela, además de las que sean capaces de especializar modelos, optimizar la inferencia e integrar la IA en productos de mayor valor añadido.