Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 24 horas en las que el fuego tiñó de negro un perímetro de 75 kilómetros y quemó 11.000 hectáreas en el incendio zamorano de FermoselleFermoselle revive la pesadilla de los incendios: “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo”David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: "Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?"Fornillos de Fermoselle, transformado en un paisaje lunar tras el paso del fuego: “Qué vamos a esperar si te llega la hierba al cuello"
instagramlinkedin

Ciberseguridad

Anthropic asegura que su IA hackeó los sistemas de hasta tres empresas

La start-up dirigida por Dario Amodei reconoce que sus modelos accedieron de forma no autorizada a las entrañas de tres compañías debido a un error de configuración en el entorno en el que se testeaban sus capacidades

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude. / David Paul Morris / Bloomberg

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Los riesgos que la inteligencia artificial supone para la ciberseguridad son cada vez más evidentes. La start-up Anthropic ⁠aseguró el jueves que varios de sus modelos de última generación habían logrado piratear los sistemas informáticos de al menos tres empresas durante unas recientes pruebas.

En un comunicado, la compañía dirigida por Dario Amodei explicó que su modelo, Claude, logró acceder de forma no autorizada a las entrañas de tres compañías —cuya identidad no ha sido revelada— después que un error de configuración le permitiese conectarse a Internet.

La start-up identificó estos incidentes tras revisar hasta 141.006 pruebas de evaluación de ciberseguridad, un proceso que activó después que OpenAI, su principal rival y la creadora de ChatGPT, revelase que uno de sus agentes había atacado de forma autónoma a Hugging Face, una popular biblioteca de IA.

Ambos incidentes han alarmado especialmente a los especialistas en ciberseguridad, que advierten que la IA puede acelerar las amenazas cibernéticas al detectar y explotar brechas de seguridad que habían pasado inadvertidas para los humanos.

Fallos de Anthropic y OpenAI

No obstante, muchos han criticado que tanto el caso de Anthropic como el de OpenAI responden a fallos en las tareas de control de esas compañías. Claude logró hackear tres empresas porque el entorno en el que se pusieron a prueba sus capacidades no estaba aislado, como debía ser, sino que tenía un error de configuración que permitió a la IA acceder a la red y perpetrar los ataques.

El propio comunicado de Anthropic apunta en esa dirección. "Con un monitoreo y controles más estrictos en torno a la infraestructura de evaluación, así como una inversión continua en la alineación, este tipo de riesgo se puede superar", asegura.

Noticias relacionadas

En el segundo caso, la firma de Sam Altman evaluó a su agente sin supervisión ni medidas de seguridad, según reveló la revista TIME. Expertos en el control de la IA como Zack Korman, director ejecutivo de Embroidery, han denunciado que el ataque fue culpa de un "error garrafal" y una "irresponsabilidad" por parte de OpenAI.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  3. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  4. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  5. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  6. GALERÍA | Así ha quedado Fornillos tras el paso de las llamas
  7. El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo
  8. Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera

La eficiencia energética y la accesibilidad centran el presupuesto de reforma en centros educativos en Zamora este verano

La eficiencia energética y la accesibilidad centran el presupuesto de reforma en centros educativos en Zamora este verano

El duro testimonio de un ganadero de Palazuelo de Sayago tras perder maquinaria y alimento por el incendio de Fermoselle

“El agua fría para perros y gatos sí, pero cuidado con darles cubitos de hielo”: el error que muchos cometen en verano

Zamora afronta una tarde de calor intenso: 34 grados, humedad mínima y viento en aumento

Zamora afronta una tarde de calor intenso: 34 grados, humedad mínima y viento en aumento

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Zamora prolonga la alerta por incendios: estas son las prohibiciones que seguirán vigentes el fin de semana

Zamora prolonga la alerta por incendios: estas son las prohibiciones que seguirán vigentes el fin de semana

La Residencia Doña Urraca acoge a los efectivos de otras provincias que colaboran en la extinción del incendio de Fermoselle

La Residencia Doña Urraca acoge a los efectivos de otras provincias que colaboran en la extinción del incendio de Fermoselle

Zamora amanece con el aire cargado de humo y partículas finas por encima de lo recomendable

Zamora amanece con el aire cargado de humo y partículas finas por encima de lo recomendable
Tracking Pixel Contents