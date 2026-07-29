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Inteligencia Artificial

9 de cada 10 profesionales TIC usan IA y más de la mitad temen que provoque despidos

Los asistentes conversacionales se consolidan como la aplicación más utilizada en el sector

9 de cada 10 profesionales TIC usan IA y más de la mitad temen que provoque despidos.

9 de cada 10 profesionales TIC usan IA y más de la mitad temen que provoque despidos. / Aidin Geranrekab en Unsplash.

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Ernesto Izquierdo

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta habitual para la mayoría de los profesionales del sector tecnológico. Así lo refleja una encuesta de InfoJobs, que señala que el 91 % de los trabajadores TIC ya utiliza este tipo de herramientas en su actividad laboral y que el 94 % las conoce.

El estudio muestra que estos porcentajes son superiores a los registrados entre el conjunto de la población ocupada, donde el conocimiento de la inteligencia artificial alcanza el 72 % y su uso el 63 %. Además, ambos indicadores han aumentado respecto al año anterior.

Crece la preocupación por el impacto en el empleo

La encuesta también refleja un cambio en la percepción sobre las consecuencias de la inteligencia artificial en el mercado laboral. El 52 % de los profesionales TIC considera que su implantación podría provocar algunos despidos, diez puntos más que en 2025.

Además, uno de cada cinco encuestados cree que esta tecnología podría dar lugar a un elevado número de despidos. Al mismo tiempo, disminuye el porcentaje de quienes consideran que la fuerza laboral humana no será fácilmente sustituible, que pasa del 36 % al 22 %.

Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, afirma que la inteligencia artificial ya forma parte del día a día de los profesionales TIC y que su elevada adopción demuestra que cada vez se percibe más como una herramienta para mejorar la eficiencia y la productividad. También sostiene que el debate sobre su impacto en el empleo pone de manifiesto la necesidad de seguir impulsando la formación y la adaptación de las competencias digitales.

Los chatbots siguen siendo la herramienta más utilizada

Entre los profesionales TIC que emplean inteligencia artificial, el 66 % utiliza asistentes conversacionales o herramientas de procesamiento del lenguaje natural, como ChatGPT. Se trata de la aplicación más extendida dentro del sector.

Por detrás aparecen las herramientas de traducción automática, utilizadas por el 49 % de los encuestados, y las soluciones orientadas al desarrollo y la programación, que también alcanzan el 49 %. InfoJobs destaca que este último grupo de herramientas ha registrado uno de los mayores incrementos respecto al año anterior.

Una tecnología cada vez más integrada

La directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs también indica que, en apenas un año, la adopción de la inteligencia artificial entre los profesionales TIC se ha generalizado y que su uso es ya prácticamente universal en el sector.

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Asimismo, añade que, aunque la IA se reconoce como una herramienta para mejorar la eficiencia y la productividad, la transformación que supone para el mercado laboral hace necesario reforzar el valor que aportan la supervisión y el criterio humanos.

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