Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gafas gratis para el eclipse de sol con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORADani Hernández no continuará en el Zamora CFAtaque de perro a un bebé en Castilla y LeónExcrementos en las piscinas de Zamora
instagramlinkedin

Hito tecnológico

El mercado de patentes de IA superó en 2025 las 100.000 concedidas por primera vez en la historia

La IA generativa y los agentes de IA marcan las tendencias en un sector tecnológico en el que las compañías y entidades chinas ganan cada vez más protagonismo

El mercado de patentes de IA superó en 2025 las 100.000 concedidas por primera vez en la historia.

El mercado de patentes de IA superó en 2025 las 100.000 concedidas por primera vez en la historia. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El mercado de la inteligencia artificial no para de crecer. En 2025, y por primera vez en la historia, el número de patentes relacionadas con este paraguas de tecnologías que fueron concedidas superó los 100.000, un hito que ilustra como hay nuevos avances preparados para convertirse en soluciones comerciales.

Según el último informe de IFI Claims, publicado este martes, el año pasado se otorgaron en todo el mundo 107.279 patentes relacionadas con la IA, un 83% más que en 2022, cuando el lanzamiento de ChatGPT dio el pistoletazo de salida a la frenética competición entre empresas y países por su dominio. En total, se registraron 209.518 patentes.

Una patente es un título de propiedad que otorga el derecho exclusivo de una empresa, centro académico o investigador para usar, fabricar o vender una invención. Valida la exclusividad comercial sobre un invento, permitiendo así a su titular o dueño hacer lo que considere para recuperar su inversión. Los datos recopilados por IFI Claims permiten ver hacia dónde orientan las empresas sus esfuerzos de investigación.

Tendencias del sector

Así, de las casi 210.000 patentes de IA presentadas en 2025, un 23% estaban relacionadas con la IA generativa, los grandes modelos de lenguaje que procesan grandes volúmenes de datos para responder a las peticiones de los usuarios mediante la generación de texto, imágenes, audio, vídeo o código. Un 9% de las patentes estaban relacionadas con los agentes de IA, sistemas entrenados para ejecutar tareas de forma más o menos autónoma.

Sin embargo, si nos fijamos en los datos de Estados Unidos, meca de la mayoría de empresas tecnológicas que encabezan el despliegue de productos comerciales de IA, las patentes de IA generativa fueron un 16%, mientras que las de agentes de IA se duplicaron hasta un 15%, lo que indica que son una tendencia al alza.

Empresas con más patentes

Curiosamente, las compañías que más patentes de IA registraron en todo el mundo en 2025 no fueron ni OpenAI, ni Anthropic, las dos start-ups más influyentes del sector, que se quedaron en 35 y 8 globales. El podio lo encabeza el gigante surcoreano Samsung, con 2.162 patentes presentadas; seguido por la china Huawei (1.822) y Google (1.672). Por detrás quedan Microsoft (1.329), la Universidad de Zhenjiang (1.263), la multinacional alemana de ingeniería Bosch (1.158), Tencent (1.045) y Qualcomm (1.036). Cinco de las 10 entidades que más patentes presentaron son de China.

Noticias relacionadas

Las empresas que más apuestan por la llamada IA agéntica son Nvidia, con 225 patentes registradas; Google, Microsoft, Huawei, Baidu y DeepMind, de Google, entre otras.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  2. Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
  3. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  4. Cristo Rey con un carril menos o la remodelación de aparcamientos en los Nuevos Ministerios: los detalles de la renovación de aceras en Candelaria y Los Bloques
  5. Rabiche: del nuevo muro a una zona de aparcamiento y un parque infantil
  6. Varios ciclistas resultan heridos en Zamora en una jornada aciaga en Castilla y León
  7. La hora en que murió Cecilia
  8. La feria caballar de Porto, única en la frontera de Zamora y Ourense: 'Ya prácticamente no quedan muestras con animales

El Gobierno abre la puerta a que las concesiones de embalses de Zamora se limiten a 40 años

El Gobierno abre la puerta a que las concesiones de embalses de Zamora se limiten a 40 años

Ester Muñoz (PP): “Hay que convocar elecciones porque la vida de los ciudadanos no ha mejorado en cuatro años"

Ester Muñoz (PP): “Hay que convocar elecciones porque la vida de los ciudadanos no ha mejorado en cuatro años"

Alerta por contaminación en Castilla y León: varias provincias cubiertas de humo de los incenidos

Alerta por contaminación en Castilla y León: varias provincias cubiertas de humo de los incenidos

Nueve mancomunidades de Zamora reciben ayudas por valor de 1,3 millones para mejorar sus servicios en el medio rural

Nueve mancomunidades de Zamora reciben ayudas por valor de 1,3 millones para mejorar sus servicios en el medio rural

Pastel de atún frío con pan de molde: fácil, cremoso y perfecto para el verano

Pastel de atún frío con pan de molde: fácil, cremoso y perfecto para el verano

El operativo del incendio en Ávila centra su lucha contra el fuego en tres frentes

El operativo del incendio en Ávila centra su lucha contra el fuego en tres frentes

¿Has pedido la ayuda al alquiler de vivienda de la Junta de Castilla y León? Este miércoles se publicará la resolución

¿Has pedido la ayuda al alquiler de vivienda de la Junta de Castilla y León? Este miércoles se publicará la resolución

Buenos datos de la EPA: la tasa de empleo alcanza en Zamora el cuarto mejor registro de los últimos 24 años y la cifra más alta para un segundo trimestre del año

Buenos datos de la EPA: la tasa de empleo alcanza en Zamora el cuarto mejor registro de los últimos 24 años y la cifra más alta para un segundo trimestre del año
Tracking Pixel Contents