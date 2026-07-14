Consejos para que tus dispositivos electrónicos duren más: lo estás haciendo fatal

Los móviles, tabletas, ordenadores, auriculares y cargadores se han convertido en pequeños supervivientes domésticos. Pasan del bolsillo a la mesa, de la mochila al coche, de la cama al sofá y, muchas veces, reciben más golpes, calor, polvo y malos hábitos que cuidados. La buena noticia es que alargar su vida útil no exige ser técnico: basta con cambiar algunas costumbres muy sencillas.

Uno de los grandes enemigos de cualquier dispositivo es el calor. El móvil al sol en la playa, el portátil sobre una manta o la tablet dentro del coche en agosto pueden sufrir más de lo que parece. Las baterías se degradan antes con temperaturas altas y los componentes internos trabajan peor. Por eso conviene evitar dejar los aparatos al sol, sobre radiadores o en lugares cerrados donde se acumule calor.

Un ejemplo muy habitual: cargar el móvil debajo de la almohada o entre las sábanas. Parece cómodo, pero es mala idea. El dispositivo necesita disipar calor mientras carga. Si lo tapamos, se calienta más y la batería puede sufrir. Mejor cargarlo sobre una superficie dura, ventilada y lejos de tejidos.

Otro consejo básico es no apurar siempre la batería hasta el 0%. Las baterías actuales no necesitan descargarse por completo para funcionar bien. De hecho, suele ser mejor mantenerlas en niveles intermedios que llevarlas cada día al límite. Cargar el móvil cuando está alrededor del 20% o 30% y no obsesionarse con tenerlo siempre al 100% puede ayudar a que envejezca mejor.

También hay que cuidar los puertos de carga. Muchas averías vienen de ahí: polvo, pelusas del bolsillo, tirones del cable o conectores forzados. Si el cargador no entra bien, no conviene empujar como si fuera una cerradura atascada. Puede haber suciedad dentro. Lo prudente es revisar con cuidado y, si hace falta, limpiarlo con aire suave o acudir a un servicio técnico. Nunca meter alfileres, agujas o piezas metálicas.

El polvo, un enemigo que no se ve (a veces)

El polvo es otro enemigo silencioso. En ordenadores y consolas puede acumularse en las rejillas de ventilación y hacer que el aparato se caliente más. Si un portátil suena como un avión al despegar, quizá no está “trabajando mucho”: quizá está pidiendo una limpieza. Mantener despejadas las salidas de aire y no usar el ordenador sobre la cama, una manta o un cojín ayuda bastante.

En pantallas, el error clásico es limpiarlas con cualquier producto que haya por casa. Cristales, alcohol fuerte, papel de cocina o servilletas ásperas pueden dañar recubrimientos o dejar microarañazos. Lo mejor es usar un paño de microfibra ligeramente humedecido y limpiar sin apretar. Para manchas difíciles, productos específicos para pantallas.

Los auriculares también tienen sus manías. Los de cable sufren cuando se enrollan a tirones o se guardan hechos un nudo. Los inalámbricos, en cambio, suelen fallar por suciedad, humedad o golpes en la caja. Guardarlos siempre en su estuche y limpiar con suavidad las almohadillas o rejillas ayuda a que duren más y suenen mejor.

CONSEJOS FINALES No dejes móviles, tablets o portátiles al sol ni dentro del coche en verano. Carga los dispositivos sobre superficies ventiladas, no bajo almohadas o mantas. No apures siempre la batería hasta el 0%. Evita mantener el móvil todo el día enchufado sin necesidad. No tires del cable: sujeta siempre el conector. No fuerces el puerto de carga si el cable no entra bien. Limpia pantallas con paño de microfibra, no con papel ni productos agresivos. No uses el portátil sobre la cama o una manta: tapa la ventilación. Mantén despejadas las rejillas de consolas, ordenadores y routers. Guarda auriculares y cargadores en un sitio fijo. Haz copias de seguridad antes de actualizaciones importantes. Reinicia el móvil o el ordenador de vez en cuando. Usa fundas y protectores, pero vigila si el dispositivo se calienta demasiado. No llenes la memoria hasta el límite: borra lo que no uses.

Un tirón diario al cable, una caída pequeña cada semana, un puerto lleno de pelusa o una carga constante en lugares calientes acaban haciendo más daño que un único susto.

Actualizaciones de los teléfonos y tablets: sí, pero no a lo loco

También conviene actualizar los dispositivos, pero con cabeza. Las actualizaciones suelen corregir fallos y mejorar la seguridad. Eso sí, antes de hacer una actualización importante, especialmente en ordenadores o móviles antiguos, es recomendable hacer copia de seguridad. El mejor mantenimiento también es no perder fotos, contactos, documentos o conversaciones importantes por confiarse.

Las fundas y protectores no son solo estética. Una buena funda puede salvar un móvil de una caída tonta, y un protector de pantalla puede evitar una reparación cara. Eso sí, tampoco conviene usar fundas que ahoguen demasiado el dispositivo si se calienta mucho, especialmente durante la carga o en verano.

Agencia ATLAS / Foto: Alba Vigaray

Otro hábito útil es apagar o reiniciar los aparatos de vez en cuando. Muchos móviles y ordenadores pasan semanas encendidos, acumulando procesos, errores pequeños y aplicaciones abiertas. Un reinicio ocasional puede mejorar el rendimiento y evitar bloqueos.

En casa, las regletas también importan. No es buena idea enchufar demasiados aparatos potentes en una regleta barata o vieja. Para ordenadores, televisores, consolas o equipos sensibles, una regleta con protección frente a sobretensiones puede evitar disgustos si hay picos eléctricos.

Un móvil lleno hasta el límite funciona peor. Fotos duplicadas, vídeos pesados, aplicaciones que no se usan y descargas olvidadas ocupan espacio y ralentizan el sistema. Hacer limpieza de vez en cuando no solo libera memoria: también alarga la sensación de que el dispositivo sigue siendo útil.