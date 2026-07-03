Ahorra espacio en la nube: el "método de la cuarentena" es el más efectivo para limpiar tu entorno digital

Muchas veces, pagamos suscripciones innecesarias por falta de organización. Eso es lo que pasa en algunos casos con los planes de nubes como iCloud o Google Cloud, en las que se ofrecen distintas opciones en función del espacio que necesites. Lo más lógico sería pensar que si existen diferentes alternativas es porque cada persona necesita una cantidad de espacio distinta, pero la realidad es que la mayoría de los usuarios está pagando un plan más amplio de lo que verdaderamente requiere. Por ejemplo, no necesita el mismo plan un fotógrafo, que necesitará subir archivos pesados a la plataforma, que una persona que solo vaya a cargar algunos documentos. Por eso, de vez en cuando es necesario hacer una pequeña revisión y preguntarse, ¿de verdad necesito tener a mano cada archivo que he cargado en la nube? La respuesta puede sorprenderte.

El método definitivo

El método de la cuarentena consiste precisamente en aislar todos esos archivos sueltos que terminan ocupando la mayor parte del espacio y que, al no estar en ninguna carpeta, al final nunca revisamos. El truco está en guardarlos todos en la misma carpeta, a la que llamaremos "Cuarentena", y en la que los dejaremos durante 30 días. Durante este tiempo, solo entrarás en ella si necesitas algún archivo, y será entonces cuando lo saques y lo coloques en la carpeta que le corresponda. Al finalizar el plazo, todos los archivos que queden dentro de este fichero serán los que no necesitas, pero no tendrás que eliminarlos definitivamente, ya que hay una forma de conservarlos sin que ocupen espacio.

Internet, las redes, la nube o los bitcoins se beben en algua del planeta / Shutterstock

Lo primero que tendrás que hacer entonces es descargar la carpeta de cuarentena y, utilizando la herramienta de compresión de la que disponga tu ordenador, convertir este fichero en un único archivo del menor tamaño posible. Después, volverás a subirlo a la nube con el nombre "Historial antiguo" y la fecha correspondiente para controlar exactamente qué puede haber en la carpeta y no perder la cordura cuando tengas que revisarla.

De esta manera, sin esfuerzo, habrás ahorrado una buena cantidad de espacio.