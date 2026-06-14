Si sueles limpiar los altavoces de tu móvil, cuidado con este truco viral que puede arruinar tu teléfono

Cuidado con los trucos caseros para limpiar el altavoz del móvil: no todos son tan seguros como parecen. En internet circulan consejos como usar alfileres, agujas, palillos, cepillos muy duros, aire comprimido o incluso líquidos para retirar la suciedad acumulada, pero algunos de estos métodos pueden acabar dañando la rejilla, empujando el polvo hacia el interior o afectando a componentes delicados del teléfono.

Lo más recomendable es actuar con suavidad: apagar el móvil, retirar la funda y limpiar la zona del altavoz con un paño seco de microfibra o un cepillo muy suave, sin presionar. Si el sonido sigue distorsionado, bajo o con interferencias, es mejor acudir a un servicio técnico antes que insistir con objetos punzantes o productos de limpieza. A veces, por intentar arreglar un pequeño problema de sonido, se puede provocar una avería mucho más cara.

"Así, así me cargué yo mi móvil"

Más claro, imposible: "Así, así jodí yo mi móvil, siguiendo un tutorial. Pinché el micrófono y los altavoces que hay detrás de esos agujeros y he tenido que comprarme otro teléfono". Es uno de los comentarios más reveladores de hacer una limpieza equivocada de tu teléfono. No obstante, recuerda una cosa, en la mayoría de las tiendas te pueden hacer la limpieza de tu móvil, y en determinadas marcas, completamente gratis.

Otros usuarios reconocen que "al introducir algo punzante la cinta adhesiva se rompe", dice una joven, y el resultado "no tiene nada que ver con el montaje que se ve en los vídeos donde te aconsejan utilizar un esparadrapo y pincharlo por los agujeritos".

¿Qué es lo que sí funciona?

De una forma más superficial, el celofan pero a secas. Sin pinchar. Y si quieres hacerlo de forma más profunda, el slime no falla. No quedará restos y se llevará por delante todo lo que haya dentro.