Los 10 consejos para que la tecnología no acabe absorbiendo tu bienestar

La tecnología se ha convertido en una parte central de la vida cotidiana. Según explica la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), su impacto es mayoritariamente positivo porque facilita el acceso a la información, mejora la comunicación y permite automatizar tareas que antes exigían mucho más tiempo.

Sin embargo, también plantea un reto: mantener una relación saludable con las pantallas sin que terminen absorbiendo el bienestar personal y familiar. En este contexto, Antoni Baena Garcia, director del máster universitario de Salud Digital (E-health) de la UOC e investigador del grupo eHealth Digital Lab, comparte una serie de recomendaciones para favorecer un uso equilibrado de la tecnología.

Ser un modelo a seguir

La UOC señala que el uso ético, consciente y limitado de la tecnología por parte de las familias constituye una de las mejores herramientas educativas.

Cuando los referentes utilizan los dispositivos con un propósito concreto, como trabajar, informarse o disfrutar de momentos puntuales de ocio, los menores aprenden a no considerarlos una extensión permanente de su vida.

Crear espacios libres de tecnología

La hiperconexión puede afectar a la calidad de los vínculos familiares. Por ello, se recomienda establecer momentos y lugares donde los teléfonos móviles no tengan cabida, como las comidas o las conversaciones importantes, reforzando así la presencia física y la atención plena.

Fomentar la comunicación abierta

La UOC considera fundamental mantener un diálogo constante con niños y adolescentes sobre lo que ocurre en internet.

La escucha activa y la confianza ayudan a que puedan compartir situaciones relacionadas con el ciberacoso, los contenidos inadecuados o cualquier otra experiencia digital.

Diseñar un plan familiar de uso

La recomendación pasa por crear un plan familiar escrito, consensuado y firmado por todos los miembros del hogar.

Este documento puede definir tiempos de uso, contenidos, aplicaciones, videojuegos, dispositivos y espacios donde la tecnología está permitida.

Poner límites de tiempo y espacio

La tecnología no debería restar tiempo al sueño, al ejercicio físico ni al estudio. La UOC recomienda no superar las dos horas diarias de tecnología recreativa, evitar las pantallas una o dos horas antes de dormir y fomentar su uso en espacios comunes del hogar.

Abordar los videojuegos de forma positiva

Los videojuegos forman parte de uno de los grandes debates de la crianza digital. Sin embargo, la UOC destaca su potencial educativo cuando se utilizan adecuadamente, al favorecer aspectos como la creatividad, la cooperación o la resolución de problemas.

Entre las recomendaciones figuran hablar sobre ellos en familia, jugar conjuntamente y consultar la clasificación PEGI antes de adquirirlos.

Educar en privacidad y valores digitales

La alfabetización digital es presentada como una herramienta de protección. La UOC considera importante hablar sobre ciberacoso, sexting, contacto con desconocidos y gestión de datos personales desde las primeras experiencias digitales de los menores.

Desarrollar el pensamiento crítico

Otra de las recomendaciones consiste en enseñar que no todo lo que aparece en internet es necesariamente cierto. También se recuerda que las imágenes publicadas en redes sociales suelen incorporar filtros y que es importante aprender a interpretar los contenidos con espíritu crítico.

Promover el respeto en las redes

La UOC defiende que el respeto debe ser la base de cualquier interacción digital. La recomendación es recordar que detrás de cada perfil existe una persona y evitar rumores, linchamientos digitales o comportamientos que afecten a la imagen de otros usuarios.

Impulsar la alfabetización en salud digital

Comprender cómo la tecnología influye en la biología y la psicología permite tomar decisiones más conscientes sobre su uso. Por ello, la UOC considera que la formación en salud digital es una necesidad cada vez más relevante para la ciudadanía.

La conclusión del experto es que la clave de una vida digital saludable no depende del dispositivo en sí, sino del uso que se haga de él. El diálogo, los límites claros y el acompañamiento a los más jóvenes aparecen como elementos fundamentales para aprovechar los beneficios de la tecnología sin comprometer el bienestar emocional.