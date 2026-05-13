Agentes de Inteligencia Artificial: las marcas dejan de ser elegidas por humanos

Comprar por internet podría estar entrando en una etapa completamente distinta a la conocida hasta ahora. Si durante años el objetivo fue captar la atención del usuario y lograr que hiciera clic, ahora el escenario que plantea el sector pasa por otro actor: los agentes de inteligencia artificial.

La compañía Elogia describe este cambio como la llegada del Agentic Commerce, un modelo en el que herramientas como ChatGPT, Google AI Overviews, Rufus o Perplexity dejan de actuar únicamente como recomendadores, para convertirse en compradores en nombre del consumidor.

“El consumidor está delegando su intención de compra en agentes digitales que conocen su presupuesto y sus necesidades reales. Para las marcas, esto significa que su nuevo cliente ya no es solo una persona, sino un algoritmo que decide en milisegundos basándose en datos objetivos”, explica Álvaro Gómez.

La empresa sostiene que el fenómeno ya se refleja en distintos datos del sector. Entre ellos menciona los 900 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT, los 2.000 millones de usuarios mensuales de Google AI Overviews y el crecimiento del tráfico procedente de fuentes de inteligencia artificial hacia el comercio electrónico.

En España, Elogia señala que el 13 % de los consumidores ya utiliza inteligencia artificial para comprar y que uno de cada tres compradores comparó precios durante el último Black Friday mediante un agente conversacional.

El cambio que plantea el comercio digital

La tesis defendida por Álvaro Gómez apunta a una transformación en las reglas tradicionales del marketing digital.

“Ya no basta con el SEO tradicional. Ahora el reto es la machine-readability: si la información de tu producto no es perfectamente interpretable por una IA, tu marca será invisible para el agente que ejecuta la compra en nombre del usuario. El marketing está pasando de seducir a personas a convencer a algoritmos”, afirma.

Según Elogia, entre los cambios detectados aparecen una menor llegada de tráfico humano acompañada de mayores tasas de conversión, una competencia creciente por aparecer en los resultados que consultan los agentes y un mayor peso de la llamada Agent Experience.

La estrategia que plantea Elogia

Para abordar este escenario, la compañía ha desarrollado el llamado Agentic Commerce Canvas, un modelo que clasifica categorías de compra según su grado de delegación a agentes de IA.

Entre ellas sitúa productos recurrentes y de menor implicación emocional, como alimentación, droguería, suministros, suscripciones o viajes corporativos. “Aquí, quien no esté optimizado para agentes desaparece del lineal digital”, advierte Gómez.

En otras categorías, como lujo, moda aspiracional, ocio o regalos significativos, el planteamiento recoge que la inteligencia artificial asistirá en la decisión, pero manteniendo el control final en manos del consumidor.

Además, Elogia plantea cuatro líneas de actuación para las compañías: revisar la capacidad de lectura automática de sus catálogos, abrir APIs comerciales, redistribuir presupuestos publicitarios y reforzar la reputación verificable.

“El agente no se fía de lo que dices que eres; se fía de lo que se puede comprobar”, concluye Gómez.