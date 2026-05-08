Tu privacidad está en peligro: la Agencia de Protección de Datos bate récord de reclamaciones

La preocupación por la privacidad y el uso de los datos personales sigue creciendo en España y las cifras registradas durante el último año muestran hasta qué punto se ha intensificado esa tendencia. La Agencia Española de Protección de Datos ha presentado su Memoria de actuación 2025 y los datos reflejan un aumento histórico tanto de reclamaciones como de procedimientos sancionadores.

Según recoge el informe de la AEPD, durante 2025 se presentaron 30.931 reclamaciones, el mayor número registrado nunca por la autoridad. La cifra supone un incremento del 64 % respecto al año anterior. A ello se suman 1.118 casos transfronterizos procedentes de otras autoridades europeas y 14 actuaciones iniciadas de oficio por el organismo.

En total, la Agencia gestionó 32.063 nuevas entradas de casos a Inspección en un contexto que, según explica la propia memoria, está marcado por procedimientos cada vez más complejos debido al impacto de las nuevas tecnologías y las crecientes amenazas para la privacidad.

Las sanciones y las brechas de datos se disparan

Uno de los datos más destacados del informe es el aumento de los procedimientos relacionados con brechas de datos personales. La Agencia señala que los procedimientos sancionadores o de apercibimiento en este ámbito crecieron un 157 %, pasando de 30 en 2024 a 77 en 2025.

Estas actuaciones derivaron en sanciones cercanas a los 20 millones de euros, concretamente 19.836.603 euros. Según la AEPD, esta cantidad representa el 40 % del importe total de sanciones impuestas durante 2025, que alcanzó los 48.108.765 euros.

La Memoria también detalla cuáles fueron las áreas con más procedimientos sancionadores finalizados durante el año. La videovigilancia encabezó la lista con 81 casos, seguida de los servicios de internet con 77. También destacan las quiebras de datos personales, las administraciones públicas, el comercio, transporte y hostelería, además del ámbito sanitario.

Más presión y nuevos desafíos tecnológicos

La Agencia Española de Protección de Datos reconoce además que el aumento de casos no ha ido acompañado de un crecimiento proporcional de la plantilla. Por ello, el organismo incluye en su Plan estratégico 2025-2030 una apuesta por sistemas de supervisión apoyados en tecnología y por el uso de inteligencia artificial con garantías.

El informe también recoge un aumento de la actividad internacional y de los procedimientos transfronterizos. Durante 2025, la Agencia lideró 47 casos como autoridad principal y cooperó como interesada en otros 419.

En paralelo, el Canal Prioritario de la AEPD, destinado a solicitar la retirada urgente de contenidos sensibles publicados sin permiso en internet, tramitó 49 reclamaciones, un 23 % más que el año anterior. La eficacia de las retiradas requeridas y cumplidas se situó en el 82 %.

La Memoria presentada por la Agencia refleja además el crecimiento continuado de herramientas y servicios relacionados con protección de datos, así como el aumento de personas delegadas de protección de datos registradas ante el organismo durante el último año.