El sistema ELO en Tinder: así te puntúan en las apps de citas
La misma lógica que mide jugadores de ajedrez se usa para clasificar perfiles
El sistema de puntuación ELO, nacido en el ajedrez, ha dado el salto al entorno digital. Según estafa.info, esta lógica, creada por Arpad Elo, se basa en una puntuación relativa que mide el nivel de los jugadores en función de sus resultados: sube cuando se gana y baja cuando se pierde.
La clave del sistema es que tiene en cuenta el resultado esperado. Si un jugador con alta puntuación vence a uno con menor nivel, su puntuación apenas cambia. Pero si supera las expectativas, el aumento es mayor.
Del tablero a las apps de citas
Esta misma lógica se ha trasladado a plataformas digitales, especialmente a aplicaciones de citas como Tinder, que durante años utilizó una versión del ELO para clasificar a sus usuarios.
En lugar de victorias o derrotas, el sistema se basaba en interacciones como los “likes”. A partir de estos datos, se asignaba una puntuación que determinaba el nivel de deseabilidad de cada perfil.
Cuando usuarios con puntuaciones altas interactuaban con perfiles de menor puntuación, estos últimos podían mejorar su posición de forma significativa. El sistema tendía a conectar perfiles con niveles similares, reduciendo las posibilidades de interacción entre usuarios de diferentes rangos.
Un modelo que sigue evolucionando
Aunque Tinder abandonó oficialmente el sistema ELO alrededor de 2019, pasó a utilizar un modelo basado en más variables, como la frecuencia de uso, la actividad en la app o la completitud del perfil.
Otras plataformas como Badoo, Grindr o Bumble continúan empleando variantes de este sistema, adaptándolo a factores como el engagement, la tasa de respuesta o las interacciones.
Además, esta lógica también se utiliza en videojuegos como ‘League of Legends’ o ‘Counter-Strike: Global Offensive’, donde clasifica a los jugadores según su rendimiento.
Perfiles diseñados por el algoritmo
En estafa.info indican que, aunque el sistema ELO clásico haya desaparecido en algunas apps, la lógica de puntuación sigue presente. Los perfiles se muestran u ocultan en función de criterios definidos por la plataforma.
La premisa es clara: cuanto más se utiliza la aplicación, mayores posibilidades de éxito se generan dentro de ella.
Esto ha llevado a que muchos usuarios busquen cómo mejorar su valoración dentro de estas plataformas. Sin embargo, el sistema sigue organizando las interacciones en función de métricas medibles.
Según estafa.info, el objetivo de las empresas tecnológicas es medir el comportamiento digital de los usuarios para poder capitalizarlo, más allá de la conexión real entre personas.
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