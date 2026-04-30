¿Se ha estancado OpenAI? La creadora de ChatGPT registra menos ingresos y nuevos usuarios de lo esperado

OpenAI, la empresa de inteligencia artificial detrás de ChatGPT, registra menos ingresos y nuevos usuarios de lo que establece en sus propias previsiones. Así se indica en un informe interno filtrado por The Wall Street Journal.

El documento indica que la directora financiera de la compañía, Sarah Friar, advirtió a sus compañeros que, si no se acelera el crecimiento y la obtención de nuevas fuentes de dinero, podrían tener problemas para hacer frente al enorme gasto en centros de datos y para financiar futuros proyectos para lograr más computación.

Fuentes internas han confesado a The Wall Street Journal que Friar ve ese escenario financiero con preocupación. Sin embargo, la start-up ha negado esa información. "Esto es ridículo. Estamos totalmente comprometidos con adquirir la mayor capacidad de computación posible y trabajar arduamente en ello cada día", han indicado en declaraciones al canal estadounidense CNBC.

07/02/2025 07 February 2025, Berlin: Sam Altman, co-founder and CEO of OpenAI, speaks during a panel discussion on the future of artificial intelligence at Technical University Berlin (TU Berlin). Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Sebastian Christoph Gollnow/dpa / Sebastian Christoph Gollnow/dpa / Europa Press

Aun así, OpenAI ha tomado medidas para tratar de corregir su posición financiera. Solo en los últimos días, la firma dirigida por Sam Altman ha rebajado su compromiso de gastos de 1,4 billones de dólares hasta 600.000 dólares y ha roto su exclusividad con Microsoft, su principal socio, para cerrar acuerdos económicos con otros gigantes del cloud como Amazon.

Salida a bolsa

El fracaso en el cumplimiento de sus propios objetivos llega en un momento particularmente complejo, pues OpenAI estudia una salida a bolsa que podría disparar su valoración hasta el billón de dólares. Recientemente, cerró una ronda de financiación récord de 122.000 millones de dólares que elevó su valoración a 852.000 millones. Convencer a los inversores de que tiene un lucrativo negocio entre manos es crucial para poder efectuar esa salida a los mercados.

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La desaceleración del negocio de OpenAI, que también responde al creciente protagonismo de rivales como Anthropic o Google, ha afectado a algunos de los socios que les proporcionan infraestructura tecnológica crucial para la IA, desde servicios de computación en la nube hasta microchips. Así, en los últimos cinco días, las acciones de Oracle han caído un 9,14% y las de Broadcom, un 3,96%. Otras, como AMD o Nvidia han experimentado revalorizaciones del 11,47% y 3,4% respectivamente.