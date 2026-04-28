Fenómeno tecnológico
El unicornio europeo de la inteligencia artificial ElevenLabs abre oficina en España
Fundada en 2023, la joven empresa especializada en generar voces hiperrealistas mediante IA ha alcanzado una valoración de 11.000 millones de dólares y contratará a 20 personas en nuestro país
ElevenLabs es una de las pocas empresas europeas de inteligencia artificial que reta el dominio de Silicon Valley. Fundada en Londres en 2023, esta start-up ha alcanzado una valoración de 11.000 millones de dólares gracias a una tecnología capaz de generar voces hiperrealistas. Ahora, desembarca en España.
La firma liderada por el matemático polaco Mati Staniszewski y el ingeniero Piotr Dabkowski ha anunciado este martes que abre una oficina en Madrid, la contratación de 20 empleados —principalmente ingenieros y comerciales— y su alianza con Banco Santander, que invertirá una cifra por ahora desconocida en este proyecto.
Su expansión a nuestro país tiene una misión clara: vender su voz sintética generada con IA a empresas que quieren automatizar sus call centers para agilizar la atención al cliente y ahorrar dinero por el camino. Para ello, la joven firma ha diseñado su IA para que pueda generar voces cada vez más parecidas a la humana que hablan en castellano, catalán, gallego o euskera.
ElevenLabs ya hace negocio con compañías españolas como la plataforma de viajes eDreams Odigeo, la cadena de electrodomésticos MediaMarkt, la aerolínea Volotea o la aseguradora Santa LucíaSeguros. A escala internacional, su tecnología es utilizada por gigantes como Meta, Revolut o T-Mobile. Incluso la Comisión Europea dobla sus ruedas de prensa con las voces sintéticas de ElevenLabs.
Éxito con polémica
El meteórico ascenso de ElevenLabs casi no tiene parangón. En poco más de tres años, la start-up ya cuenta con 400 empleados, 430 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales y 781 millones más captados de fondos de capital riesgo como Sequoia Capital o Andreessen Horowitz, dos de los más prolíficos del mundo.
No obstante, el éxito de esta emergente empresa europea no ha estado exento de polémica. En sus inicios, ElevenLabs fue denunciada por actores de doblaje que aseguraban que se habían explotado sus voces sin consentimiento ni retribución para entrenar sus modelos de IA generativa. La demanda se resolvió tras un acuerdo extrajudicial. Otros intérpretes como Matthew McConaughey —uno de sus inversores iniciales— o Michael Caine han optado por aliarse con la start-up para crear réplicas virtuales de sus voces y poder controlar su uso en todo tipo de proyectos.
Además, la tecnología ElevenLabs fue usada para clonar las voces de famosos como el expresidente de Estados Unidos Joe Biden o la actriz Emma Watson, unos deepfakes que fueron usados para lanzar audios falsos que abren la puerta a desinformación y estafas cada vez más creíbles.
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