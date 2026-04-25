‘Rosalia’, la contraseña más usada en España que está poniendo en riesgo miles de cuentas

Miles de usuarios siguen utilizando nombres propios y referencias populares como contraseña, comprometiendo la seguridad de sus cuentas. Uno de los casos más llamativos es el uso de “rosalia”, que en 2026 ha sido elegida por 61.383 personas como clave de acceso. Esta tendencia, apuntan en estafa.info, lejos de ser anecdótica, refleja un problema generalizado en la elección de contraseñas débiles y fácilmente predecibles.

Las contraseñas se utilizan hoy para proteger todo tipo de información sensible, desde cuentas bancarias hasta servicios de entretenimiento. Repetir claves o elegir opciones simples facilita el trabajo de los ciberdelincuentes, especialmente en ataques como el credential stuffing, que reutiliza credenciales filtradas.

Las contraseñas más populares… y más inseguras

Además de “rosalia”, el informe recoge otros nombres de artistas entre las claves más utilizadas en España. Aparecen “amaral” con 23.964 usos, “aitana” con 23.144, “estopa” con 21.660 y “paugasol” con 18.864.

Aunque son fáciles de recordar, este tipo de contraseñas no ofrecen seguridad real. Los atacantes monitorizan tendencias culturales y utilizan estos patrones para intentar acceder a cuentas personales.

A nivel global, las contraseñas más usadas siguen siendo combinaciones extremadamente simples. “123456” protege más de 21.600.000 cuentas, seguida de “admin”, presente en más de 21.000.000 accesos.

Estas claves también figuran entre las más comprometidas en filtraciones, con cientos de millones de intentos de intrusión registrados en el caso de “123456”. Otras como “123456789”, “12345678”, “password” o “qwerty” repiten el mismo patrón de vulnerabilidad.

El problema no se limita a la elección de contraseñas débiles. Las filtraciones de datos han evidenciado que la seguridad digital sigue siendo un reto global, en un contexto donde cada servicio online requiere credenciales de acceso.

Por este motivo, cada primer jueves de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña, una iniciativa apoyada por grandes compañías tecnológicas para concienciar sobre la importancia de la seguridad digital.

El futuro de las contraseñas digitales

Las soluciones actuales incluyen generadores automáticos de contraseñas seguras, capaces de crear claves largas y aleatorias que el usuario no necesita memorizar. Sin embargo, este sistema no protege frente a ataques de phishing o robos de datos.

La evolución más reciente es Passkey, una tecnología que sustituye las contraseñas tradicionales por claves criptográficas. Una parte está vinculada a datos biométricos del usuario y otra al dispositivo, lo que reduce el riesgo de robo directo.

Aun así, desde estafa.info se advierte que ninguna solución es completamente infalible si el usuario cae en engaños o descuidos de seguridad.

El uso de contraseñas simples como “rosalia” o “123456”, subrayan en estafa.info, sigue siendo un riesgo evidente. Mientras las tecnologías avanzan, la seguridad digital depende cada vez menos de la contraseña en sí y más de cómo se protegen los accesos en el día a día.