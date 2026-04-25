NGate: el fraude que convierte tu móvil en una puerta abierta a tu tarjeta bancaria

ESET ha detectado una evolución del fraude bancario que pone el foco en los dispositivos móviles y en una tecnología cotidiana: el NFC. El nuevo vector de ataque, conocido como NGate, se apoya en ingeniería social, apps falsas y suplantación de marcas para obtener datos de tarjetas bancarias.

El objetivo de esta amenaza es claro: conseguir que la propia víctima colabore sin saberlo en la extracción de su información financiera. Para ello, los delincuentes aprovechan el uso habitual de los pagos contactless y lo transforman en una herramienta de robo.

Un fraude que empieza con un mensaje creíble

El ataque suele arrancar con un SMS, una web falsa o una aplicación que simula ser una herramienta de seguridad. El usuario recibe un aviso urgente sobre bloqueos de cuenta, cargos sospechosos o verificaciones necesarias.

Ese contexto de presión hace que la víctima actúe rápido y descargue una app o siga instrucciones sin comprobar su autenticidad. En ese momento, el fraude ya está en marcha.

Una vez instalada la aplicación maliciosa, el usuario recibe instrucciones para acercar su tarjeta al móvil con la excusa de una verificación o bloqueo de cargos. En realidad, ese gesto permite capturar y retransmitir los datos de la tarjeta hacia los atacantes.

En algunas variantes, incluso se puede llegar a obtener el PIN, ampliando el alcance del fraude y facilitando compras no autorizadas o retiradas de efectivo sin contacto.

Suplantación de marcas y expansión internacional

El caso analizado por ESET en España muestra una campaña dirigida a usuarios de Android que imita servicios legítimos y utiliza nombres como “Seguridad NFC -- Bloqueador de Cargos”.

Además, los atacantes suplantan bancos como Santander, CaixaBank o Unicaja, y otras marcas conocidas, para reforzar la credibilidad del engaño y reducir las sospechas del usuario.

NGate no depende de una única herramienta, sino de una idea que se adapta a distintos países y contextos. El fraude evoluciona según el entorno, pero mantiene un patrón común: usar el NFC del móvil como puente para robar datos de tarjetas.

El riesgo está en la normalización del gesto. Algo tan cotidiano como acercar una tarjeta al teléfono se convierte en el punto de entrada del ataque, combinando hábitos digitales con manipulación psicológica.

Cómo detectar estos fraudes

Para detectar este tipo de fraudes, los expertos de ESET recomiendan desconfiar de mensajes urgentes que pidan descargar aplicaciones externas o realizar verificaciones fuera de canales oficiales. También es una señal de alerta cualquier solicitud para acercar la tarjeta al móvil o introducir el PIN en apps no verificadas.

La recomendación final es clara: ante cualquier duda, contactar directamente con el banco y evitar interactuar con enlaces o aplicaciones recibidas por mensajes no oficiales.