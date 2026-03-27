Del poder del dato a la gobernanza de la IA: las decisiones tecnológicas que marcarán 2026

La inteligencia artificial está transformando el mundo empresarial a una velocidad sin precedentes, pero también está planteando preguntas estratégicas que muchas compañías todavía no saben cómo responder. Ese fue uno de los grandes ejes del encuentro Spring Edition 2026, organizado en Madrid por The Game Changers Lab, que reunió a líderes de innovación, tecnología y transformación de algunas de las principales empresas de España.

El objetivo de la jornada fue anticipar las tendencias que marcarán la digitalización empresarial en los próximos años, abordando cuestiones como la gobernanza de la inteligencia artificial, la soberanía tecnológica, la diferenciación competitiva o la llamada deuda de datos. Según explicó José Monteiro, CEO de The Game Changers Lab, la cuestión central es clara: “¿Qué hacemos con el poder que nos ha dado la IA? ¿cómo aterrizamos ese poder?”.

El gran problema no es tecnológico, sino estratégico

Durante el encuentro se desarrollaron 500 minutos de sesiones de inteligencia colectiva, en los que los participantes analizaron varios dilemas estratégicos que están marcando la competitividad de las organizaciones en 2026.

Uno de los debates más destacados giró en torno a cómo escalar la inteligencia artificial dentro de las empresas. De acuerdo con lo discutido en la jornada de The Game Changers Lab, el principal bloqueo no suele ser tecnológico, sino decisional: muchas compañías ya están adoptando IA, pero todavía no han resuelto cómo ampliarla sin perder control.

En ese contexto, los expertos subrayaron la importancia de definir aspectos clave como la gobernanza, el modelo operativo o la responsabilidad sobre los sistemas de IA, especialmente en un entorno marcado por la regulación, la soberanía del dato y la dependencia de proveedores tecnológicos.

Pedro Iván Montes, experto en seguridad, explicó que estamos pasando “de una era en la que las máquinas amplificaban la fuerza humana a otra en la que amplifican la inteligencia”, aunque advirtió que la tecnología por sí sola no tiene valor si no se acompaña de seguridad, ética, gobernanza y alineación con valores.

Soberanía tecnológica y el papel del dato

Otro de los ejes del encuentro fue la dependencia tecnológica y la soberanía digital. Los participantes analizaron cómo la confianza de los clientes depende en gran medida de infraestructuras tecnológicas que, aunque muchas veces invisibles, son críticas para garantizar la continuidad del negocio.

Según se debatió en The Game Changers Lab, el reto no consiste solo en acceder a capacidades avanzadas en la nube, sino en mantener el control sobre los datos, cumplir con la normativa y asegurar la resiliencia operativa. En ese sentido, la soberanía digital se planteó como una decisión estratégica que influye directamente en la competitividad empresarial.

También se abordó el desafío de la diferenciación en la era de la inteligencia artificial. Con la tecnología cada vez más estandarizada, la ventaja competitiva ya no depende tanto del acceso a la IA como de cómo se integra en el negocio y se conecta con casos de uso reales.

La IA no arregla los problemas… los amplifica

Uno de los mensajes más repetidos durante la jornada fue que la inteligencia artificial no soluciona los problemas estructurales de las organizaciones, sino que tiende a amplificarlos.

Por ese motivo, los expertos destacaron la importancia de factores como la calidad del dato, la arquitectura tecnológica y la madurez cultural de las empresas, que se convierten en la base sobre la que realmente puede crecer la IA.

En el panel final participaron Víctor López-Barrantes (NTT DATA Europe & Latam), Alberto Torres (International Advisory Board de Adobe) y César Romera (Kyndryl), quienes coincidieron en que 2026 representa una gran oportunidad para invertir más y mejor en talento, formación y capacidades tecnológicas.

El encuentro, organizado por The Game Changers Lab, también incluyó una exposición del proyecto artístico español NastPlas, impulsado por Alejandra Kreisler y The Partners, que explora la relación entre naturaleza y tecnología a través del arte.