Apagar el móvil cinco minutos puede marcar la diferencia frente a los hackers

En un contexto en el que mantener el teléfono encendido las 24 horas del día se ha convertido en norma, un nuevo protocolo de seguridad apunta justo en la dirección contraria: apagar el dispositivo puede ser clave para prevenir muchos de los ciberataques más comunes. Así lo ha especificado la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), en una información que recogen en la web especializada estafa.info.

Según este organismo, apagar el teléfono durante cinco minutos permite liberar su memoria interna e interrumpir procesos que se ejecutan en segundo plano. Entre ellos se encuentran distintos tipos de ataques que pueden funcionar sin que el usuario sea plenamente consciente. La NSA identifica, por ejemplo, el spearphishing, una modalidad de phishing dirigida de forma específica a la víctima, habitualmente utilizando su nombre propio para generar confianza.

También estarían los llamados ciberataques sin interacción. En estos casos, no es necesario que el usuario haga clic en nada: basta con recibir un mensaje, una llamada perdida o determinados datos para que los atacantes puedan acceder a información.

No basta con apagar el teléfono

En su modelo de Buenas Prácticas para el Dispositivo Móvil, la NSA incluye otras recomendaciones: mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones, evitar conectarse a redes públicas y desactivar el bluetooth cuando no se utilice.

No obstante, la entidad advierte de que ningún consejo por sí solo garantiza protección total. La clave es aplicar todas las medidas posibles de manera conjunta.

El mensaje de apagar el teléfono, agregan en estafa.info, también ha sido respaldado por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien instó a la población a apagar sus dispositivos una vez al día. No está claro si hacerlo diariamente aporta más beneficios que el apagado semanal sugerido por la NSA, pero lo que sí parece evidente es que mantener el móvil permanentemente encendido no figura entre las buenas prácticas de seguridad.

El ‘phishing’ y la urgencia: las trampas más habituales

Más allá del apagado, los fraudes digitales siguen patrones conocidos. El phishing continúa siendo la forma más extendida de ciberataque: los estafadores se hacen pasar por empresas u organismos oficiales para engañar a la víctima.

Suelen detectarse por fallos en logotipos, errores de redacción o contenidos sospechosos. Otro elemento común es la urgencia: promociones de última hora, supuestos regalos o beneficios exclusivos diseñados para forzar una decisión rápida.

Especialmente llamativos son los casos de redes de inversión falsas, que prometen grandes recompensas y acaban funcionando como esquemas Ponzi, con pérdidas para quienes participan.

En estafa.info comentan que, más allá de apagar el teléfono y mantener las aplicaciones actualizadas, la recomendación esencial sigue siendo la misma: aplicar el sentido común, desconfiar de comunicaciones extrañas y evitar enlaces sospechosos.