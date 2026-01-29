Las 14 funciones que pueden realizar los auriculares del iPhone

Los aparatos tecnológicos forman parte de nuestra vida, hasta el punto haberse convertido, para muchos, en accesorios indispensables para el día a día.

Es frecuente usarlos en la calle, en el transporte público y, prácticamente, en cualquier lugar. Sin embargo, muchos de los aparatos tecnológicos que utilizamos habitualmente cuentan con innumerables funciones desconocidas para la mayoría.

Es lo que ocurre con los auriculares, ese accesorio que llevamos siempre junto al teléfono móvil para escuchar música y que permiten realizar, además, diversas funciones relacionadas con el manejo del teléfono móvil.

Un vídeo realizado por la revista Business Insider, reúne las funciones, para la mayoría, desconocidas, que se pueden realizar mediante los botones de EarPods de Apple.

Controlar el reproductor de música, realiza fotografías, contestar llamadas... y así hasta 14 funciones que es posible realizar mediante los auriculares del iPhone.

1. Pulsar el botón para reproducir una canción.

2. Pulsarlo otra vez para pausar la canción.

3. Pulsarlo 2 veces para pasar a la siguiente canción.

4. Pulsarlo 3 veces para retroceder a la canción anterior.

5. Doble click y mantener pulsado para avanzar en una canción.

6. Triple click y mantener pulsado para retroceder en una canción.

7. Pulsar al botón una vez para responder al recibir una llamada

8. Responder a la llamada mediante el microfono incorporado en los auriculares.

9. Pulsar el botón central para responder a una segunda llamada y mantener la primera en espera.

10. Mantener pulsado para ignorar una segunda llamada.

11. Pulsar el botón una vez para finalizar una llamada.

12. Mantener pulsado para ignorar una llamada.

13. Pulsar el botón con el menú abierto para activar Siri.

Noticias relacionadas

14. Pulsar los controles de volumen para tomar fotografías.