Meta ficha de presidenta a una aliada de Trump para expandir sus centros de datos de IA

Meta sigue reforzando su alianza con Donald Trump. El gigante tecnológico, propietario de Facebook e Instagram, ha fichado a la aliada del presidente estadounidense Dina Powell McCormick como su nueva presidenta y vicepresidenta.

Exdirectiva en el banco de inversión Goldman Sachs, Powell McCormick asesoró a la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush y volvió a hacerlo como asesora adjunta de seguridad nacional durante el primer mandato de la administración trumpista. Trump ha celebrado la decisión y la ha descrito como una "persona fantástica y con mucho talento".

Con su fichaje, Meta trata de seguir mejorando su relación con Trump, que amenazó con encarcelar a su cofundador y propietario, Mark Zuckerberg, por haber decidido bloquear las cuentas del líder republicano en sus redes sociales tras instar a sus seguidores a asaltar de forma violenta el Capitolio estadounidense para tratar de frenar por la fuerza la certificación de la victoria presidencial de su rival, el demócrata Joe Biden. "Le estamos vigilando de cerca, y si esta vez hace algo ilegal pasará el resto de su vida en la cárcel", dijo en un libro.

Dina Powell McCormick, la exasesora de Trump fichada como nueva presidenta de Meta. / Sarah Stier / AP

Giro a la derecha

Consciente que la adulación a Trump es la mejor baza para hacer negocio en plena carrera por el dominio de la inteligencia artificial, Zuckerberg se ha reunido con el presidente en su mansión de Mar-a-Lago en Florida, ha eliminado el programa de verificación de datos contra la desinformación y sus programas de diversidad y ha ascendido al republicano Joel Kaplan como nuevo director de asuntos globales de la empresa.

El objetivo de 'Zuck' es ganarse el apoyo de Trump para construir nuevos centros de datos y generar una mayor capacidad energética para abastecer sus proyectos de IA. Powell McCormick será la encargada de expandir esas infraestructuras, buscar nuevas vías de financiación y aumentar "la capacidad de inversión a largo plazo", según ha indicado Meta en un comunicado.

Aun así, esa elección también despierta dudas. Y es que Powell McCormick está casada con el senador republicano David McCormick, que preside la subcomisión del Senado responsable de la política energética. Esa área afecta directamente los intereses de Meta, si bien el entorno del político ha indicado que se abstendrá de votar en las cuestiones que impliquen el trabajo de su esposa.