Robocop irrumpe en World of Tanks con un nuevo capítulo especial del Pase de batalla

Una de las películas de acción y ciencia ficción más memorables de los años 80, ‘RoboCop’, llegará a ‘World of Tanks’ gracias a un interesante evento de colaboración por tiempo limitado. Pero aún hay tiempo suficiente para prepararse puesto que, desde el 15 al 29 de enero, el formato nos invitará a un viaje cibernético a Viejo Detroit con su capítulo especial del Pase de batalla: RoboCop.

Mucho contenido temático

Entre otros alicientes, a medida que se progrese en el evento se podrán reclutar a conocidos personajes del universo original de Paul Verhoeven como comandantes para los vehículos o la posibilidad de desbloquear impresiones temáticas, inscripciones y estilos 2D basados en los momentos más recordados de la película, entre otros contenidos.

Con la intención de mantener la línea habitual de los eventos anteriores del Pase de batalla de ‘World of Tanks’, esta colaboración incluye un vehículo especial temático, el OCP Pacificador, un tanque cibernético único de nivel IX, creado en colaboración con Omni Consumer Products (OCP). Con un armamento formidable diseñado para hacer frente a cualquier amenaza en las calles de Viejo Detroit, el OCP Pacificador es un arma eficaz contra el crimen que te ayudará a construir el prometedor futuro de Ciudad Delta.

Entre héroes y villanos

Pero no se vayan que aún hay más, porque además de la llegada del OCP Pacificador, Wargaming anticipa que se podrán reclutar a seis personajes del universo de RoboCop. En concreto se trata de tres héroes y otros tantos criminales. Como puedes imaginar, cada cual ha sido dotado de su propia personalidad, motivaciones y voces. Tal y como los describe la editora, estos nuevos tripulantes son:

RoboCop: el agente cibernético atormentado por los ecos del hombre que fue en el pasado.

Anne Lewis: agente con principios, definida por su lealtad y su sólido código moral.

Sargento Reed: líder imperturbable que mantiene el orden bajo presión constante.

Leon Nash: violento líder de una peligrosa banda que siembra el caos a su paso.

Bob Morton: astuto ejecutivo, ambicioso y hambriento de poder.

Emil Antonowsky: criminal amante del caos, impulsado por la violencia y la destrucción.

Youtube

Diseños inspiradores

También se ha prometido una selección de nuevos estilos 2D, entre ellos “En nombre de la ley”, “RoboCarro” y “Ciudad Delta”, que ofrecen diseños inspirados en RoboCop con los que personalizar tus vehículos en la lucha por las calles de Viejo Detroit.

Durante el evento también habrá que sacar tiempo para completar una serie de misiones especiales para obtener recompensas adicionales. Los espectadores en Twitch también podrán reclamar Drops temáticos, que incluyen más elementos 2D y diverso contenido. En todo caso, Comandante, es hora de salir al campo de batalla y aplicar estas tres directrices: servir al público, proteger a los inocentes y defender la ley.