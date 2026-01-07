Esto es lo que debes hacer para descalcificar tu cafetera de cápsulas

¿La luz de tu cafetera de cápsulas se ha puesto naranja? Puede que haya acumulado un exceso de cal, pero no te preocupes, porque es un problema de fácil solución y tu café volverá a salir como cuando estrenaste la máquina.

Los fabricantes recomiendan descalcificar la cafetera al menos una vez cada tres meses si consumes tres o más cápsulas al día. Si el consumo de café es menor, cada descalcificación puede durar hasta dos años.

Para descalcificar tu cafetera de cápsulas solo necesitas un producto limpiador y agua. Los fabricantes ponen a disposición de los consumidores un kit de limpieza específico.

En primer lugar, selecciona el modo descalcificación de la cafetera. Extrae el depósito y vierte el líquido descalcificante sobre 500 mililitros de agua. Inserta el accesorio de enjuage en el lugar donde se ponen las cápsulas de café.

Presiona el botón de bebidas calientes y elige la máxima cantidad disponible. Espera hasta extraer la mitad del depósito. Repite el proceso con la opción de bebidas frías. Espera dos minutos a que el líquido descalcificante actúe.

Ahora llena el depósito de nuevo solo con agua. Vacía la mitad con modo caliente y el resto con bebida fría.

Limpia la cafetera con productos caseros

Existen otros productos para descalcificar cafeteras, como el ácido cítrico para descalcificar o las pastillas descalcificadoras, u optar por métodos caseros como el vinagre diluido en agua.

Tras este proceso, la luz debería regresar al color verde original.