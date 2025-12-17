30 trucos para sacar más partido a Microsoft Word

Te dediques a lo que te dediques, has usado unas cuantas veces Microsoft Word. Seguro. Es el programa de procesamiento de texto por excelencia y se emplea para cualquier trabajo, así como para los estudios. A priori tiene poco misterio: teclear para escribir y borrar. Aunque en realidad tiene funciones muy interesantes que no todos conocen.

La mayoría de los usuarios ignoran la barra de arriba y solo la usan para lo más básico: guardar, imprimir, poner negritas o cursivas, seleccionar la fuente o el interlineado... acciones que en realidad podemos activar de forma más sencilla. Todas estas funciones se pueden poner en marcha sin mover el ratón, pulsando únicamente en 'Control' y otra tecla al mismo tiempo.

Las treinta principales combinaciones de 'Control' en Microsoft Word

Si utilizas otro procesador de texto como Open Office, Libre Office o Google Docs algunas de estas funciones se mantendrán pero otras serán diferentes ya que algunos programas utilizan las iniciales en inglés y otras en español. Aun así merece la pena que las conozcas y pruebes si te sirven o no. Te harán ahorrar un tiempo muy valioso y tu trabajo será más eficiente. Allá va: