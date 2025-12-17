Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

30 trucos para sacar más partido a Microsoft Word

Las combinaciones con la tecla 'Control' hacen más rápido, sencillo y efectivo el trabajo con el procesador de texto

Te dediques a lo que te dediques, has usado unas cuantas veces Microsoft Word. Seguro. Es el programa de procesamiento de texto por excelencia y se emplea para cualquier trabajo, así como para los estudios. A priori tiene poco misterio: teclear para escribir y borrar. Aunque en realidad tiene funciones muy interesantes que no todos conocen.

La mayoría de los usuarios ignoran la barra de arriba y solo la usan para lo más básico: guardar, imprimir, poner negritas o cursivas, seleccionar la fuente o el interlineado... acciones que en realidad podemos activar de forma más sencilla. Todas estas funciones se pueden poner en marcha sin mover el ratón, pulsando únicamente en 'Control' y otra tecla al mismo tiempo.

Las treinta principales combinaciones de 'Control' en Microsoft Word

Si utilizas otro procesador de texto como Open Office, Libre Office o Google Docs algunas de estas funciones se mantendrán pero otras serán diferentes ya que algunos programas utilizan las iniciales en inglés y otras en español. Aun así merece la pena que las conozcas y pruebes si te sirven o no. Te harán ahorrar un tiempo muy valioso y tu trabajo será más eficiente. Allá va:

  1. Control + A: Abrir un archivo
  2. Control + B: Buscar
  3. Control + C: Copiar
  4. Control + D: Alinear el texto a la derecha
  5. Control + E: Seleccionar todo el texto
  6. Control + F: Tabular
  7. Control + G: Guardar
  8. Control + H: Tabular
  9. Control + I: Ir a...
  10. Control + J: Justificar el texto
  11. Control + K: Cursiva
  12. Control + L: Reemplazar
  13. Control + M: Cambiar la fuente de texto
  14. Control + N: Negrita
  15. Control + P: Imprimir
  16. Control + Q: Alinear el texto a la izquierda
  17. Control + R: Cerrar el documento
  18. Control + S: Subrayado
  19. Control + T: Centrar el texto
  20. Control + U: Abrir un documento nuevo en blanco
  21. Control + V: Pegar
  22. Control + X: Cortar
  23. Control + Y: Rehacer el último cambio deshecho
  24. Control + Z: Deshacer el último cambio
  25. Control + (: Mostrar u ocultar los símbolos de formato
  26. Control + <: Reducir el tamaño de la letra
  27. Control + >: Ampliar el tamaño de la letra
  28. Control + 1: Interlineado sencillo
  29. Control + 2: Interlineado doble
  30. Control + 5: Interlineado x1,5
