30 trucos para sacar más partido a Microsoft Word
Las combinaciones con la tecla 'Control' hacen más rápido, sencillo y efectivo el trabajo con el procesador de texto
Te dediques a lo que te dediques, has usado unas cuantas veces Microsoft Word. Seguro. Es el programa de procesamiento de texto por excelencia y se emplea para cualquier trabajo, así como para los estudios. A priori tiene poco misterio: teclear para escribir y borrar. Aunque en realidad tiene funciones muy interesantes que no todos conocen.
La mayoría de los usuarios ignoran la barra de arriba y solo la usan para lo más básico: guardar, imprimir, poner negritas o cursivas, seleccionar la fuente o el interlineado... acciones que en realidad podemos activar de forma más sencilla. Todas estas funciones se pueden poner en marcha sin mover el ratón, pulsando únicamente en 'Control' y otra tecla al mismo tiempo.
Las treinta principales combinaciones de 'Control' en Microsoft Word
Si utilizas otro procesador de texto como Open Office, Libre Office o Google Docs algunas de estas funciones se mantendrán pero otras serán diferentes ya que algunos programas utilizan las iniciales en inglés y otras en español. Aun así merece la pena que las conozcas y pruebes si te sirven o no. Te harán ahorrar un tiempo muy valioso y tu trabajo será más eficiente. Allá va:
- Control + A: Abrir un archivo
- Control + B: Buscar
- Control + C: Copiar
- Control + D: Alinear el texto a la derecha
- Control + E: Seleccionar todo el texto
- Control + F: Tabular
- Control + G: Guardar
- Control + H: Tabular
- Control + I: Ir a...
- Control + J: Justificar el texto
- Control + K: Cursiva
- Control + L: Reemplazar
- Control + M: Cambiar la fuente de texto
- Control + N: Negrita
- Control + P: Imprimir
- Control + Q: Alinear el texto a la izquierda
- Control + R: Cerrar el documento
- Control + S: Subrayado
- Control + T: Centrar el texto
- Control + U: Abrir un documento nuevo en blanco
- Control + V: Pegar
- Control + X: Cortar
- Control + Y: Rehacer el último cambio deshecho
- Control + Z: Deshacer el último cambio
- Control + (: Mostrar u ocultar los símbolos de formato
- Control + <: Reducir el tamaño de la letra
- Control + >: Ampliar el tamaño de la letra
- Control + 1: Interlineado sencillo
- Control + 2: Interlineado doble
- Control + 5: Interlineado x1,5
- Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- Adiós a un amigo
- La entrada de Tragsa en antiincendios, 'un golpe para el empresariado local
- Una encina de la Raya de Aliste y Tras os Montes aspira a convertirse en el 'Árbol del 2026' en Europa