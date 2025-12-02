Adiós a las llamadas spam: la función que hay que desactivar para no recibir más
Te contamos cómo hacerlo en Android y iPhone
Desde la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones en junio de 2022, las llamadas comerciales sin consentimiento están prohibidas. Este tipo de llamadas pueden resultar molestas y desagradables, además de generar incomodidad al no saber de dónde han obtenido tu número de teléfono.
Para evitarlo, los teléfonos móviles cuentan con una función que bloquea las llamadas "spam". Te contamos cómo activar esta configuración en dispositivos iPhone y Android.
Para iPhone, ve a la aplicación de ajustes, entra en la sección teléfono, busca la opción de mostrar ID de llamada y desactiva esta función.
Para Android, abre la aplicación teléfono o llamadas, toca los tres puntos verticales para acceder al menú de ajustes. Selecciona la opción identificador de llamada y spam, y activa la función filtrar llamadas de spam.
