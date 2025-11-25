La contraseña más usada por los usuarios en España ya no es ‘123456’

NordPass, junto a NordStellar, ha lanzado la séptima versión de su investigación anual del Top 200: las contraseñas más comunes. Además de identificar las claves más utilizadas a nivel mundial y en 44 países, este año el estudio se enfocó en entender cómo varían las contraseñas en cada generación. Este es el top 10 de las contraseñas más usadas en España:

admin 123456 12345678 123456789 12345 password 1234567890 111111 Nacho2006 Talocha1

Aunque los expertos en ciberseguridad siguen repitiendo que las contraseñas sencillas son extremadamente fáciles de adivinar usando un diccionario y ataques de fuerza bruta, los españoles parecen ignorar las advertencias. Las combinaciones de palabras y números, así como patrones comunes del teclado dominan el top 20 en España. Este año, 'admin' es la contraseña más utilizada en España, sustituyendo en el primer puesto a '123456', que ahora ocupa el segundo lugar. Sin embargo, distintas variaciones de la palabra 'password' ocupan tres puestos en el top 20 de las claves más usadas en el país. Las combinaciones numéricas están ocho veces en el listado.

Los investigadores también señalan que los términos relacionados con deportes, como 'barcelona', están siendo sustituidos por palabrotas en algunos países. Los españoles parecen seguir otra tendencia. En el top 20 de 2024 y 2025 no hay improperios.

Tendencias globales

A nivel mundial, '123456' es la contraseña más común, seguida de 'admin' en segundo lugar y '12345678' en el tercero, otra secuencia de números básica. Estos patrones débiles, que van desde '12345' hasta '1234567890', junto a otras claves simples que se usan bastante, como 'qwerty123', dominan el top 20 en muchos países. Si se compara con el año pasado, los investigadores observaron un gran incremento en el uso de caracteres especiales. Este año, 32 contraseñas en el listado global los incluyen, mientras que en 2024 nada más eran seis. El más utilizado es '@' y, desafortunadamente, la mayoría no incluye opciones más complejas que 'P@ssw0rd', 'Admin@123', o 'Abcd@1234'.

La palabra 'contraseña' sigue siendo una de las claves más populares en el mundo. Se usa tanto la traducción en inglés 'password', como en los idiomas de cada país, desde 'heslo' en Eslovaquia y 'salasana' en Finlandia hasta 'motdepasse' en francés.

"En general, a pesar de todos los esfuerzos educativos en ciberseguridad y conciencia digital a través de los años, los datos revelan una mejora mínima en la higiene de contraseñas. El mundo está avanzando lentamente hacia las passkeys o llaves de acceso, un nuevo método de autenticación que no requiere claves y se basa en información biométrica. Pero, en realidad, hasta que las passkeys estén disponibles en todos lados, las contraseñas sólidas son muy importantes", dice Karolis Arbaciauskas, director de producto de NordPass.

"Especialmente porque alrededor del 80% de las filtraciones de información son causados por claves comprometidas, débiles y reutilizadas", añade Arbaciauskas, que también apunta a que "los criminales van a aumentar sus ataques todo lo que puedan hasta que se encuentren con un obstáculo que no logren superar".