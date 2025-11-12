Redes sociales
Los botones 'Me gusta' y 'Compartir' de Facebook desaparecerán de las páginas web
El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente"
EP
Meta retirará los botones de Facebook que permiten marcar 'Me gusta' o añadir un comentario en páginas web externas siguiendo el declive que ha experimentado su uso como consecuencia de la evolución del entorno digital.
El botón 'Me gusta' llegó a Facebook en 2010 y tres años más tarde, la compañía tecnológica la llevó a las publicaciones de páginas web externas junto con el botón de compartir, con el objetivo de impulsar el tráfico.
El botón de 'Me gusta', junto con el de 'Comentar' a través de Facebook, dejarán de estar disponibles el 10 de febrero de 2026 para "mantener una plataforma moderna y eficiente", como ha informado en el blog de desarrolladores.
El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente", afirma la compañía.
- La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- Una persona con un 38% de discapacidad: 'Ese inspector médico me ha jodido la vida
- Hallan al hombre de 61 años desaparecido en Toro