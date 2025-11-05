Fortnite: La temporada de Los Simpson es todo un éxito repleto de secretos y guiños a la serie

La idea de cruzar ‘Los Simpson’ con ‘Fortnite’ está funcionando a las mil maravillas y, de hecho, la nueva mini temporada ha permitido a Epic Games encarar el cierre del Capítulo 6 por todo lo alto. Si atendemos a los datos que reflejan los listados públicos de concurrencia de la plataforma, la última actualización del juego gratuito ha registrado un número de usuarios activos que no se veía desde hace mucho tiempo.

Los Simpson no envejecen

Para ser más precisos, el pasado fin de semana se registró un pico de más de 2,6 millones de usuarios conectados simultáneamente a los servidores, una cifra asombrosa. Según recogen estos informes, no se había visto tal nivel de afluencia desde las vacaciones de 2024, dejando patente que la colaboración está dando sus frutos.

Después de todo, se ha publicitado en todas partes, incluso en Disney+, donde se ha estrenado una serie de cortos creados específicamente para ‘Fortnite x Los Simpson’. Además, como muchos jugadores han señalado, esta colaboración está particularmente bien hecha, y hay muchos usuarios que están descargando el juego tan solo para probarlo, incluso cuando nunca antes habían jugado a ‘Fortnite’.

Un vecino más de Springfield

Efectivamente, la ciudad de Springfield se ha recreado fielmente, y los jugadores pueden explorar de primera mano lugares como la casa de los Simpson, el Bar de Moe, la mansión de Burns, e incluso la central nuclear donde trabaja Homer. Tanto es así que los desarrolladores han esparcido una cantidad notable de guiños y referencias a los episodios más famosos de la serie animada por toda la isla. Aquí tenéis los más divertidos.

El sofá de Los Simpson

El tema de entrada de Los Simpson siempre termina con el gag del sofá. Algo similar se puede hacer en ‘Fortnite’ puesto que, una vez dentro de la casa familiar que protagoniza la serie, cuatro jugadores pueden interactuar con el sofá para sentarse y recuperar salud gradualmente.

¡Smithers, suelte a los perros!

Una de las frases más conocidas de ‘Los Simpson’ es, sin duda, “¡Smithers, suelte a los perros!”, pronunciada por Burns a su mano derecha. Este momento también se evoca en el juego, ya que hay un botón en el escritorio de Montgomery Burns que al presionarlo realiza una llamada a dos sabuesos (guardias armados) que te ayudarán a luchar contra el resto de supervivientes en la isla inspirada en Springfield.

En resumen, estos secretos no solo son divertidos, sino también especialmente útiles para los jugadores de ‘Fortnite’. Seguro que habrá muchos más que se irán descubriendo con el paso de las horas. ¿Conoces alguno que no esté en nuestra lista?