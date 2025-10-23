Redes sociales
YouTube incorpora un temporizador para poner un límite diario al 'scroll' infinito de shorts
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro
EP
YouTube ha incorporado a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del 'scroll' infinito.
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro.
La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido, pero puede quitarse, como informan desde TechCrunch.
Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del 'scroll' infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el 'feed'.
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- La visita de la reina Sofía a Las Edades del Hombre de Zamora
- La generosidad de los turistas permitirá restaurar el 'patrimonio interior' de una iglesia en Sayago
- La escalofriante cifra de fallecidos en la 'carretera de la muerte' de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas
- Vecinos alertan del 'estado de ruina' del cementerio en este pueblo de Zamora: 'No nos atrevemos a entrar