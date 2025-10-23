VPN gratis: el peligro para tus datos personales

Una nueva encuesta de la empresa de ciberseguridad NordVPN revela que, aunque la adopción de las VPN de pago está aumentando, un número sustancial de españoles aún depende de servicios VPN gratuitos, que pueden comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios.

«El panorama de la privacidad digital ha cambiado a lo largo de los años», comenta Marijus Briedis, director de tecnología (CTO) de NordVPN. «Cada vez más usuarios están empezando a reconocer los riesgos ocultos que supone utilizar VPN gratuitas, muchas de las cuales pueden comprometer datos personales en lugar de protegerlos. En el entorno online actual, la privacidad es demasiado valiosa para confiarla a servicios que podrían sacar provecho de tu información».

La privacidad emerge como el principal impulsor de las VPN

La encuesta revela que el 69% de los usuarios españoles citan, hoy en día, la protección de la privacidad y la seguridad en los dispositivos como sus principales razones para usar una VPN. Un 37% busca proteger la privacidad de sus datos y actividades en internet, y un 32% se centra en cuidar sus dispositivos y cuentas en línea.

«Hemos alcanzado un punto de inflexión donde los consumidores reconocen que su huella digital tiene consecuencias en el mundo real», señala Briedis. «Ahora que el conocimiento sobre las VPN está por encima de la media en España, es alentador ver que el 71% de los españoles sabe lo que es una VPN y el 32% la usa en su día a día. Sin embargo, a medida que las ciberamenazas continúan evolucionando, debemos seguir educando a las personas sobre cómo usar estas herramientas de forma efectiva para proteger su privacidad».

El coste oculto de las VPN gratuitas

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre la privacidad, aproximadamente el 13% de los usuarios españoles de VPN aún eligen servicios gratuitos, un resultado que no ha cambiado desde el año pasado. La constante preferencia por las VPN gratuitas plantea riesgos significativos que muchos usuarios desconocen.

Los servicios de VPN gratuitos suelen emplear modelos de negocio problemáticos que pueden comprometer directamente la privacidad del usuario:

● Recolección de datos. Las VPN gratuitas suelen recopilar y vender datos de los usuarios a anunciantes y terceros, todo lo contrario a lo que buscan los usuarios, que es la protección de la privacidad.

● Seguridad inadecuada. Muchos servicios gratuitos ofrecen protocolos de cifrado obsoletos o mantienen infraestructuras vulnerables que pueden exponer la actividad del usuario.

● Distribución de malware. Los datos han demostrado que numerosas aplicaciones de VPN gratuitas contienen código malicioso diseñado para comprometer dispositivos o extraer información sensible.

«La ironía es sorprendente: las personas descargan VPN gratuitas para proteger su privacidad, sin darse cuenta de que se están exponiendo, potencialmente, a una mayor vigilancia», explica Briedis. «No existe ningún servicio gratuito. Si no pagas con dinero, pagas con tus datos».

Una mirada positiva: un futuro más consciente de la seguridad

La encuesta indica que alrededor del 3% de los españoles que actualmente no usan una VPN tienen previsto empezar a usar una en el próximo año, lo que sugiere que hay más sensibilización en relación con las preocupaciones de la privacidad online.

«Lo que resulta alentador es que estamos observando un cambio gradual hacia los servicios de pago, ya que los usuarios entienden que una protección adecuada de la privacidad requiere inversión», explica el CTO de NordVPN. «La pregunta que cada usuario debe hacerse es la siguiente: ¿Vale la pena exponer mis datos personales a entidades desconocidas para ahorrar unos pocos euros?».

Este interés sobre las VPN, combinado con el cambio hacia servicios VPN de pago y más seguros, muestra un giro cultural más amplio hacia la protección digital proactiva. A medida que los usuarios se informan más sobre los riesgos en internet y el coste real de los servicios «gratuitos», las VPN se perciben cada vez menos como herramientas opcionales, sino más bien como una protección fundamental para el uso cotidiano de internet.