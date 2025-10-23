Las mejores plataformas para conseguir ofertas y cupones de descuento

Durante el último año, las búsquedas de “ofertas” y “cupones” en Internet han aumentado un 19,4%, según un nuevo análisis de Semrush, compañía global especializada en marketing digital y visibilidad online. En determinados sectores, como el ecommerce o las comercializadoras de servicios de Internet, se han detectado picos mensuales que superan las 40.000 búsquedas, lo que podría vincularse a factores como la incertidumbre económica o el aumento del coste de la vida.

Más allá del interés mostrado en los motores de búsqueda, las páginas web dedicadas a descuentos y promociones han experimentado un crecimiento masivo. Entre ellas, Chollometro lidera con una media de más de 22 millones de visitas mensuales en el último año, consolidándose como una de las principales plataformas de referencia para los consumidores que buscan ahorrar.

“La tradicional temporada de descuentos del último trimestre del año, con fechas tan marcadas como el Black Friday, el Cyber Monday o la Navidad, dispara el tráfico en la mayoría de estas plataformas, dejándonos ver un importante patrón estacional que ya es fundamental en la planificación de las campañas de marketing digital”, señala Fernando Angulo, Senior Market Research Manager en Semrush. “Y es que solo las diez primeras páginas de este tipo han acumulado más de 334 millones de visitas en el último año”.

Completando el ranking de las 10 plataformas con más visitas mensuales medias, destacan:

Chollometro: 22.299.789. Groupon: 2.022.412. Descuentos El País: 482.506. Blog de Chollos: 225.019. Cuponation: 198.721. Cupon.es: 190.818. La Cuponera: 166.323. Ahorradoras: 72.949. Oferplan ABC: 21.244. Superchollos: 16.176.

Aunque sus cifras sean considerablemente inferiores a las del líder del ranking, varias de estas plataformas han protagonizado un importante despegue en el último año. Destacan especialmente los incrementos registrados por Cupon.es (+431,5%), Cuponation (+349,1%) y La Cuponera (+190,1%).

El perfil del usuario de chollos online

El análisis de Semrush revela que el público que más recurre a páginas de descuentos en España es mayoritariamente femenino, de entre 45 y 64 años, y con empleo a tiempo completo, pero con bajos recursos económicos.

Históricamente, el uso de cupones ha estado vinculado a un consumidor adulto con hábitos de ahorro consolidados, especialmente en su versión física. No obstante, los datos confirman que este mismo segmento ha adoptado con fuerza el formato digital, concentrando el 26,2% los usuarios de 55 a 64 años y el 27,9% los de 45 a 54; incluso los más seniors, los mayores de 65, suman el 18% del tráfico. Destacan plataformas como Superchollos, Blog de Chollos o Groupon donde los dos primeros segmentos superan el 30%.

En cuanto al género, las mujeres lideran la búsqueda de ofertas y promociones en la mayoría de las plataformas, salvo en Groupon o Superchollos, donde los hombres presentan una ligera mayoría. Por su parte, los usuarios con empleo a tiempo completo son el grupo predominante, con especial presencia en Descuentos El País (44%) y Chollometro (43%).

Desde el punto de vista económico, estas plataformas son más populares entre personas con ingresos bajos, encabezadas por La Cuponera (69,5%), Descuentos El País (63,6%) y Oferplan ABC (63%). Sin embargo, el 58% de los usuarios de Blog de Chollos cuenta con ingresos medios, lo refleja una tendencia cada vez más transversal que amplía el perfil del consumidor digital de descuentos.