Nuevo sistema en las fronteras españolas: así es la máquina que te escanea cara y huellas al entrar o salir del país

La Policía Nacional comunicaba hace unas horas que las fronteras exteriores cuentan desde el 12 de octubre con el nuevo sistema de entrada y salida Entry/Exit System (EES). ¿Para qué sirve?, ¿a qué viajeros afecta?, ¿cómo funciona? La policía ha respondido a todas estas preguntas en su último vídeo en TikTok para facilitar el uso de esta máquina puntera a los viajeros españoles y extranjeros.

Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de entradas y salidas que se aplica a todas las fronteras exteriores de España, la Policía Nacional será mucho más eficiente en el control fronterizo, tendrá mejor posibilidad de luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración irregular que amenaza a las fronteras exteriores.

El sistema de entradas y salidas se aplica a todos los nacionales de terceros estados, con o sin visado, pero siempre y cuando el visado sea tipo C. Todos aquellos viajeros que tengan tarjeta de residencia o sean ciudadanos de la Unión Europea seguirán funcionando como hasta ahora, a través de un control manual.

Con el nuevo sistema de entradas y salidas, la Policía Nacional necesita tomar del viajero los datos biométricos además de los documentales. Esto se realizará mediante el uso de dispositivos automáticos de ayuda al viajero, como es el quiosco de autoservicio, que recogerá los datos del documento a través del verificador, tomará la foto del viajero en vivo a través de las cámaras que lleva el dispositivo y tomará las cuatro huellas de la mano derecha a través del lector de huellas que tiene el dispositivo.

Método LAP para evitar estafas

La Policía Nacional utiliza sus canales en redes sociales para informar a los ciudadanos, como es en el caso anterior, y también para aconsejarles cómo evitar caer en las garras de los ciberdelincuentes, que cada vez se esfuerzan más con técnicas muy innovadoras. Aunque también se siguen usando las llamadas convencionales para intentar atacar el bolsillo de los ciudadanos.

Para estar protegidos frente a llamadas fraudulentas, la Policía Nacional recomienda seguir el método LAP (localización, autor y propósito). Esta técnica consiste en fijarse en el prefijo para saber la ubicación del número que nos llama; identificar a la persona que está al otro lado de la línea; y mantener la calma y tratar de llevar la iniciativa de la conversación.