Espiando por encima del hombro: la pesadilla de los móviles en el transporte público

Un tercio de los españoles (34%) ha pillado a alguien espiando su teléfono mientras viajaba al trabajo, según un informe de NordVPN. La empresa de ciberseguridad ha descubierto que el fenómeno del shoulder surfing, es decir, cuando las personas espían los dispositivos de otras personas por encima del hombro, está en aumento, lo que suscita una gran preocupación por la privacidad y la seguridad en los espacios públicos.

Dado que la mayoría de los españoles (54%) utiliza el transporte público para desplazarse, ya sea a diario o varias veces por semana, el riesgo de exposición es elevado. Más de la mitad de los viajeros (55%) declaran pasar hasta una hora en internet durante sus trayectos diarios, ya sea para trabajar, socializar o entretenerse.

El estudio también reveló que una quinta parte (20%) de los viajeros ha tomado medidas proactivas para proteger su privacidad digital invirtiendo en protectores de pantalla. Estos accesorios utilizan tecnología antirreflejos y de ángulo limitado para ocultar las pantallas de los dispositivos de miradas indiscretas, una herramienta sencilla pero eficaz en la lucha contra el shoulder surfing.

Cotillas

Curiosamente, una cuarta parte de los españoles se dedica a tareas relacionadas con el trabajo mientras se desplaza a su puesto, lo que añade una capa de riesgo corporativo a la cuestión. Acceder a correos electrónicos, documentos o datos confidenciales de la empresa en entornos públicos no seguros puede exponer a las empresas a filtraciones y violaciones de datos. La investigación también descubrió que uno de cada cuatro viajeros que se conectan a internet durante sus desplazamientos confía en la red wifi pública, que es mucho más susceptible de sufrir ciberataques si no se toman las debidas precauciones, lo que añade una capa adicional de riesgo.

Marijus Briedis, director de Tecnología de NordVPN comenta: “Millones de españoles se desplazan al trabajo utilizando el transporte público y, aunque la gran mayoría de los trayectos están exentos de riesgos en lo que se refiere al uso de dispositivos móviles, merece la pena mantenerse alerta”.

“Cada vez son más frecuentes los casos de shoulder surfing. A veces puede darse el caso de que alguien sea simplemente un entrometido y mire tu móvil, sobre todo cuando estás atrapado en un tren abarrotado. Sin embargo, significa que tu actividad podría estar siendo vigilada sin que te des cuenta”.