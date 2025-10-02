El "método LAP": el truco de la Policía para coger llamadas desconocidas sin miedo a estafas

Podrían llamarte del hospital para darte una cita médica, el repartidor de un paquete que estás esperando recibir o un viejo amigo que ha cambiado de número y no te ha avisado con anterioridad, pero en cualquiera de los tres casos finalmente decides no coger la llamada porque tienes miedo a caer víctima de una estafa telefónica.

Pues gracias a este método de la Policía Nacional podrás coger todas las llamadas de números desconocidos que recibas sin miedo. El cuerpo acostumbra a publicar en sus redes sociales consejos de ciberseguridad para estar preparados contra los ciberestafadores, y este es otro aviso más que ayuda a la ciudadanía a estar libre de ataques maliciosos.

Método LAP: localización, autor y propósito

Localización. Antes de contestar una llamada, fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación. Si es diferente del 034 de España, no lo cojas, a no ser que estés esperando una llamada de ese país o te una alguna relación con él.

Autor. El segundo paso es identificar a la persona que está al otro lado de la línea. Si crees conocer a la persona que te está llamando, aun así es muy importante que lo verifiques, bien preguntándole un dato que solo conozcáis vosotros (un cumpleaños, el nombre de tu mascota o tu color favorito) o bien con una clave previamente pactada. Si no conoces a la persona que te está llamando y no te une ningún vínculo o interés con la entidad desde la que te dice estar llamándote, cuelga.

Propósito. Es el paso más importante. Aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la iniciativa de la conversación. El peligro reside en que, con cualquier excusa, te pidan tus datos personales, datos bancarios o directamente dinero. Si se da este caso, cuelga lo antes posible y bloquea el número.