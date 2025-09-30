La nueva trampa online que suplanta a la Policía Nacional y puede vaciarte el bolsillo

La Policía Nacional advierte de la última técnica de los ciberdelincuentes para atacar el bolsillo de los ciudadanos. En sus redes sociales han mostrado el vídeo de un hombre visto de policía que en realidad ha sido creado con inteligencia artificial para hacerse pasar por Policía Nacional. Se trata de 'deepfake', advierte un agente real del cuerpo, una tecnología que es capaz de sustituir la imagen real de cualquier persona para que haga o diga lo que incluso nunca ha sucedido.

¿Qué hacer si no se puede diferenciar entre la imagen real y la manipulada? Es más fácil de lo que podría parecer. Los ciberdelincuentes pueden imitar la imagen de la Policía Nacional, pero no puede difundir los vídeos de 'deepfake' en su página web, en sus canales oficiales de redes sociales, en la televisión, la radio o tu medio de comunicación de confianza.

Es decir, que puedes fiarte de lo publicado en los canales oficiales del cuerpo. Pero si ese mensaje te lo ha reenviado un familiar o un amigo, lo has visto en un grupo en redes sociales o en una publicación genérica fuera de los perfiles de la Policía Nacional, entonces ese mensaje ya no es del todo fiable. Si a esa procedencia externa le sumas un mensaje en el que se te pide dinero, datos bancarios o personales, desconfía.

'Egosurfing' y ciberacoso

En uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales, la Policía Nacional ha recomendado una costumbre muy saludable para tener una vida sana en internet. Se trata del 'egosurfing', que consiste en nada más y nada menos que teclear tu nombre en los buscadores para controlar la información que hay sobre ti en la red. Puedes buscar incluso imágenes que hayas publicado o compartido con otras personas.

El 'egosurfing' puede ser aconsejable también para detectar posibles suplantaciones de identidad en internet y las redes sociales. Si encuentras información sobre ti que no deseas que sea accesible en la red, puedes tomar medidas como borrarla o revisar la configuración de privacidad de tus perfiles en redes sociales para que solo puedan verla tus amigos y tu círculo más cercano.

La Policía Nacional también ha activado las alertas por el nuevo código que utilizan los adolescentes para ocultar sus mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Pueden parecer inofensivos, pero siglas como THOT, KIS o KMS y conjuntos de cifras como 182 o 1423 esconden significados que pueden desvelar situaciones de gravedad. Su traducción al español es la siguiente:

THOT: zorra

KIS: suicídate

KMS: me voy a quitar la vida

182: te odio

1423: me quiero morir

Si quieres proteger a tus hijos, aconseja la Policía Nacional, debes actualizar tus conocimientos en las redes sociales que usan y aprovecharlos para aumentar su seguridad. La mayoría de redes permiten configurar las cuentas de los menores en la propia aplicación.