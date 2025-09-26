Los códigos en clave de los adolescentes en redes sociales: de “182 (te odio)” a “KIS (suicídate)”

Muchos jóvenes utilizan códigos para hablar en clave en sus redes sociales y mantener sus conversaciones en secreto. Así, siglas como THOT, KIS o KMS y conjuntos de cifras como 182 o 1423 pueden parecer inofensivos, pero detrás se esconden significados que pueden desvelar situaciones de gran gravedad.

Su traducción al español es la siguiente:

THOT: zorra

KIS: suicídate

KMS: me voy a quitar la vida

182: te odio

1423: me quiero morir

También los hay de corte romántico, como 29 (para siempre) o 273 (te amo), y para advertir de la presencia de padres cerca, como THOPT (Too Hot Parent), MOS (Mom Over Shoulder) y POS (Parent Over Shoulder) o CD9 (parends around).

Por tanto, conversaciones aparentemente inofensivas pueden generar graves peligros para tus hijos, advierte la Policía Nacional. Si quieres protegerlos, aconsejan, debes actualizar tus conocimientos en las redes sociales que usan y aprovecharlos para aumentar su seguridad. La mayoría de redes permiten configurar las cuentas de los menores en la propia aplicación.

Entre las recomendaciones de la Policía Nacional para asegurar el uso que hacen los menores de las redes sociales, puedes bloquear el acceso a contenidos inapropiados, limitar el tiempo de uso, controlar quién puede ver su perfil y quién les puede hablar. Incluso puedes generar un informe de toda su actividad. "La seguridad de los menores empieza en casa. Protege, escucha, acompaña #ClicaConEllos", afirma la Policía.

Fotos de menores en redes sociales

Hace varias semanas, la Policía Nacional compartía otro vídeo en sus redes sociales respecto a la publicación de fotografías de menores en estas plataformas. "Compartir en redes sociales lo que hacen tus hijos puede parecer inocente, pero muchas veces no lo es", aseguran.

La Policía Nacional colabora con la Fundación SOL para proteger a los menores en el entorno digital, y en esta ocasión quiere pedir a la población que se pare a pensar antes de publicar una imagen con menores, porque proteger su privacidad también es nuestra responsabilidad.