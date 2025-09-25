El peligro de tener muchas pestañas abiertas en el navegador: así funciona el ‘tabnabbing’

¿Cuántas ventanas tienes abiertas al mismo tiempo en tu navegador? Si la respuesta es: muchas, bastantes o "ni sé", que sepas que esta costumbre puede convertirte en la víctima perfecta del 'tabnabbing', una forma de 'phishing' que aprovecha precisamente esas ventanas abiertas e inactivas.

El ciberdelincuente cambiará algunas de esas páginas web que tú has abierto por una copia maliciosa con una apariencia similar. Cuando regreses a alguna de esas pestañas, y con excusas como que la sesión ha caducado, te pueden pedir contraseñas, información personal o bancaria que puedes llegar a facilitar al pensar que estás en la web que tenías abierta.

¿Se puede hacer algo para prevenir el 'tabnabbing'? Un pequeño gesto que implica un cambio de hábito. Por una parte, mantén abiertas solamente las pestañas que estés utilizando y cierra todas las demás. Por otro lado, comprueba la URL de las webs que vuelvan a solicitar tus datos para comprobar que no la han sustituido por una copia maliciosa.

Jóvenes y redes sociales

La Policía Nacional utiliza sus redes sociales para avisar de las últimas técnicas de los ciberdelincuentes y también para promover un uso responsable de las redes por los jóvenes, advirtiéndoles de los peligros que acechan en estas comunidades digitales para que utilicen sus dispositivos con seguridad y sepan defenderse ante ataques e injerencias externas.

Recientemente, con motivo del inicio del curso escolar, la Policía Nacional compartía una serie de consejos y advertencias para que los jóvenes usen las redes sociales con responsabilidad. "En internet no todo el mundo es quien dice ser", aseguran, e invitan a desconfiar, ya que cualquiera puede hacerse pasar por otra persona.

En la guía de buenas prácticas de uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, aconsejan a los padres limitar el tiempo de uso, enseñarles a bloquear y denunciar a otros usuarios y ayudarles a crear un espacio de confianza en casa para que cuenten cualquier problema que pueda surgirles en la esfera digital.