Si tienes un hijo menor con teléfono móvil, tienes que hacer esto ahora mismo

No hay una edad clara para darle a tu hijo su primer teléfono móvil. Pero lo que sí es evidente es que hacerlo implica una serie de riesgos que preocupan a cualquier padre. Entre ellos, además del acoso cibernético y las estafas, figuran los accesos a contenidos inapropiados, sobre todo, relacionados con la pornografía y la violencia.

Si tienes un hijo en esta tesitura, la experta en tecnología Marian Sánchez te comienda que "sigas ya" estos pasos para dejar de exponer al menor cuando consume vídeos.

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Youtube y pinchar en la ruleta de opciones para acceder a "General". Una vez allí, basta con que actives el "modo restringido".

Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno. Y lo que es peor, casi el 20% de los niños llegan a la pornografía con la escandalosa edad de ocho años.

La pornografía y la violencia ejercida sobre mujeres sometidas por mafias de trata de seres humanos, llega a menores de edad de ambos sexos a edades tempranas, según estudios de expertos que indican que entre el 17% y el 20% de los adolescentes accede a esas imágenes con ocho años, captados por las empresas que operan en Internet.