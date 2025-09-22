Adiós a las llamadas comerciales desde móviles: ya están prohibidas en España

Se acabó el infierno de las llamadas comerciales a todas horas, al menos aquellas procedentes de teléfonos móviles. La Policía Nacional ha anunciado en sus redes sociales que las llamadas comerciales desde números móviles ya están prohibidas en España. Eso quiere decir que a partir de ahora los ciudadanos vivirán más tranquilos y también serán más capaces de identificar mejor las estafas.

¿Cómo identificar una llamada fraudulenta? Es muy sencillo. Enseguida sabrás si te llaman desde un móvil si el número comienza por 6 o 7. Si además se identifican como llamada comercial, cuelga el teléfono porque desde ya está catalogado como una estafa. No olvides bloquear el número de teléfono para que no vuelva a contactar contigo.

La Policía Nacional utiliza sus canales en redes sociales para llegar a un público masivo con el que compartir consejos de seguridad contra el fraude, como es este caso, difundir su actividad, alertar de delincuentes en libertad y algunas prácticas delictivas. Es recomendable seguir sus actualizaciones para estar al día en cuanto a seguridad ciudadana y otros consejos prácticos.

Menores y redes sociales

Recientemente, la Policía Nacional ha hecho especial hincapié en la seguridad en el uso de redes sociales en los jóvenes. La Policía Nacional recomienda a los padres conocer las redes sociales que utilizan sus hijos e interesarse por sus funciones y sus riesgos. También aconsejasn configurar la privacidad de sus perfiles para que no puedan escribirles desconocidos.

Para aumentar la seguridad, la Policía Nacional recomienda una serie de buenas prácticas y normas de uso de las redes sociales, como limitar el tiempo de uso y enseñar a bloquear y denunciar a otros usuarios o publicaciones. "En internet no todo el mundo es quien dice ser", aseguran los agentes del cuerpo. Y recuerda, si puede haber un delito, contacta con la Policía Nacional y denuncia.