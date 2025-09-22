Más de 500 criaturas en tu pantalla: probamos el nuevo Manual de Monstruos de D&D

Junto con la Guía del Dungeon Master y el Manual del Jugador, el Manual de Monstruos es uno de los libros indispensables para que cualquier Dungeon Master pueda montar una aventura de ‘Dungeons & Dragons’. Más que un mero libro es una herramienta en la que encontrar criaturas y estadísticas para montar enfrentamientos en cualquier tipo de aventura.

En cada nueva versión de D&D, el Manual de Monstruos ha ido implementando algunas modificaciones, adaptando criaturas a las nuevas reglas, pero en esta versión, Wizards ha querido renovar completamente el manual, con nuevas ilustraciones, tablas de estadísticas más claras y fáciles de utilizar, y por supuesto añadiendo nuevas criaturas.

Y es que esta versión contiene más de 500 criaturas, 75 de las cuales son completamente nuevas. Entre ellas se encuentran las criaturas más míticas, como demonios, dragones, bestias elementales y no-muertos, además de nuevos horrores que se han agregado en la edición. Todo esto viene con nuevas ilustraciones y tablas de estadísticas actualizadas y renovadas para hacerlas más sencillas de entender y así facilitarle el trabajo al Dungeon Master.

Hay que mencionar que, aunque la edición física es un activo imprescindible para las partidas presenciales de D&D con amigos (y objeto de coleccionista, todo sea dicho), la edición digital brilla todavía más porque se integra en la plataforma D&D Beyond de forma nativa, mostrando todo su potencial y haciendo que la labor de crear encuentros sea todavía más sencilla.

Al comenzar a utilizar el Manual de Monstruos, es fácil darse cuenta de que no se trata de una simple reedición adaptada, sino de una reconstrucción del concepto. Dicho de otra manera, no es una simple recopilación de criaturas, sino una herramienta pensada para facilitar la preparación de los combates, reducir el trabajo del director del juego y, a la vez, aportar un componente visual que potencia la inmersión gracias a unas excelentes ilustraciones que parecen querer salir de sus páginas (o de la pantalla, dependiendo de si juegas online o físico).

La variedad del contenido es apabullante. Los monstruos clásicos como los dragones cromáticos o los kobolds aparecen con nuevos diseños y ajustes en sus estadísticas que los hacen más interesantes en combate. Pero lo más llamativo, especialmente para jugadores veteranos, son las criaturas inéditas, diseñadas para dar un aire fresco a las partidas. Destacan, por ejemplo, la archisaga, una bruja de poder colosal perfecta para campañas de alto nivel o el amasijo de aniquilación, una abominación que bien podría utilizarse como jefe final en cualquier aventura.

La experiencia digital es sin duda el gran valor añadido de este manual. La integración con D&D Beyond permite utilizar el contenido del manual directamente en las partidas con herramientas como el Encounter Builder, lo que agiliza enormemente las partidas porque es cuestión de realizar la búsqueda del monstruo y arrastrarlo al campo de batalla con el ratón. Así, preparar un combate ya no exige andar tomando notas en un papel o usar un marcapáginas en el manual para encontrar rápidamente los monstruos que quieres sacar, bastan unos clics para buscarlos y estarán listos para entrar en el combate.

Por otro lado, hay que hablar de la reedición de las fichas de los monstruos. Los bloques de habilidades ahora están organizados de una manera mucho más clara y sencilla, priorizando la información relevante en la parte de arriba y con todo el contenido mejor estructurado. Esto se traduce en perder menos tiempo encontrando por ejemplo qué hacen los ataques del monstruo o cuántos puntos de vida tiene. Es cierto que quien estuviera acostumbrado a la estructura de la edición anterior quizá pueda sentirse un poco desorientado al principio, pero la verdad es que después de un par de sesiones de juego utilizando la nueva versión, la diferencia es muy positiva.

En el apartado artístico también encontramos una mejoría notable. Las ilustraciones son más modernas, detalladas e inmersivas, con un estilo que mezcla muy acertadamente fantasía y realismo. Ver a un dragón con detalles en las escamas o a un no-muerto envuelto en sombras contribuye a darle ambientación a la partida e incluso a intimidar a los jugadores (si juegas online, los participantes verán la ilustración del monstruo contra el que luchan, y en formato físico siempre puedes mostrar la página tapando sus habilidades con un papel).

Si lo comparamos con la edición de 2014, las mejoras son muy evidentes. El diseño actual es más limpio y claro, cuesta menos encontrar las cosas, el arte es mucho más elaborado y las habilidades en general más equilibradas. Las criaturas se sienten mejor pensadas y son más fáciles de utilizar e integrar en las partidas.

Sin embargo, el Manual de Monstruos no es una obra perfecta. Por ejemplo, tenemos la barrera del idioma ya que en D&D Beyond tan solo está disponible en inglés (el libro físico por suerte sí que está en español). Además, las más de 500 criaturas podrían resultar intimidantes para algunos Dungeon Masters, y aunque volvemos a enfatizar que si juegas en D&D Beyond cuentas con un buscador y filtros que hacen este trabajo mucho más sencillo, encontrar las criaturas que buscas en el libro físico a veces cuesta un poco.

Para terminar, la conclusión: consideramos que el Manual de Monstruos es la mejor edición que hemos tenido del bestiario de D&D hasta la fecha, y un recurso indispensable para que cualquier Dungeon Master pueda generar encuentros épicos en sus partidas. Es una compra totalmente recomendada para cualquier Dungeon Master, sea veterano o alguien que quiera iniciarse en el juego.