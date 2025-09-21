¿Tus hijos usan redes sociales? Estos son los errores que la Policía te pide evitar ya

Las redes sociales son un espacio para compartir experiencias con amigos en internet, pero también un lugar que puede resultar peligroso, sobre todo para menores, si no se toman las medidas de seguridad necesarias. Y como cada vez son más los jóvenes que tienen acceso a teléfonos inteligentes e internet, conviene transmitirles una buena educación digital.

La Policía Nacional ha publicado recientemente un vídeo en TikTok compartiendo consejos para elevar la seguridad del uso de redes sociales en los jóvenes. En el vídeo, una agente repasa varios puntos cruciales para que los menores de edad utilicen sus dispositivos con seguridad y sepan defenderse ante ataques e injerencias externas.

La Policía Nacional utiliza sus canales en redes sociales para llegar a un público masivo con el que compartir consejos de ciberseguridad, como es este caso, difundir su actividad, alertar de delincuentes en libertad y algunas prácticas delictivas.

En esta ocasión, la Policía Nacional recomienda a los padres conocer las redes que utilizan sus hijos e interesarse por sus funciones y sus riesgos. También aconsejan configurar la privacidad de sus perfiles para que no puedan escribirles desconocidos y ocultar sus datos personales y hasta su geolocalización.

También es importante aplicar la didáctica. La Policía considera muy útil hablar con los menores de edad sobre las consecuencias que puede tener compartir en internet cualquier tipo de contenido: una foto, un vídeo, un comentario... Inciden en la necesidad de explicar que en internet no todo el mundo es quien dice ser, y que desconfíen, ya que cualquiera puede hacerse pasar por otra persona.

Buenos usos de las redes sociales por parte de los menores incluye acordar unas normas de uso, como por ejemplo una limitación de tiempo y enseñarles a bloquear y denunciar a otros usuarios o publicaciones. Pero más relevante aún es crear con los menores un espacio de confianza para que puedan contarte cualquier problema, aseguran.

Y recuerda, si puede haber un delito, contacta con la Policía Nacional y denuncia.