¿Mensaje alarmista sobre vacunas? No lo difundas, es un bulo

¿Te ha llegado un mensaje avisando de que "están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cuarta dosis de refuerzo" y que te facilitan un código por SMS, pero en realidad es una forma de "hackear" el móvil? No lo propagues: es un bulo, un mensaje falso y sin fundamento.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), informan de que alrededor de las vacunas en ocasiones hay "ciberengaños", pero también remarcan que circulan otro tipo de mensajes como este, que son bulos y solo parecen pretender sembrar el caos y la confusión: ya en su día la policía advirtió de que se trataba de un mensaje falso, pidiendo a la población que no difundiera mensajes alarmistas sin contrastar.

La situación no ha cambiado, por ello desde la OCU te instan a que no des pábulo y no difundas esa información: si te llega el whatsapp, no lo reenvíes.

Imagen de archivo de una vacunación / GOBIERNO DE ASTURIAS

¿Por qué este mensaje es un bulo?

¿Por qué sabemos que no es cierto el bulo sobre la cuarta dosis COVID que corre por WhatsApp? En España, después del fin de la pandemia, ya no se administran dosis de vacuna COVID a la población general. Desde la OCU recuerdan que solo se administra a población de riesgo dentro de la campaña de vacunación de otoño (que se inicia desde finales de septiembre): se recomienda para personas a partir de los 70 años, inmunodeprimidos, personas que habitan centros residenciales, mujeres embarazadas, mayores de 12 años con ciertas enfermedades crónicas. También se recomienda a quienes conviven con personas de estos colectivos.

Además, en el mensaje se habla del Ministerio de Salud, cuando en España es el Ministerio de Sanidad.

En España, las competencias en materia de Sanidad están transferidas a las comunidades autónomas que son las que se encargan de poner en marcha los programas de vacunación en cada uno de sus territorios (por eso nunca recibirás un aviso del Ministerio de Sanidad, y menos del "de Salud" sobre este tema).

La administración de las vacunas COVID y gripe se hace en los centros de salud de atención primaria vía citación previa con los servicios de enfermería ya sea a través de la web o la app del servicio de salud de tu comunidad autónoma o directamente llamando o acudiendo al centro de salud.

¿Sabes cómo distinguir las noticias falsas?

"Te llegan por correo, por whatsapp o las ves en redes sociales, y a menudo te llegan por varias vías al mismo tiempo, porque son virales y se divulgan rápida y fácilmente. Son alarmantes... pero también falsas", quieren dejar claro desde la OCU, y dan una serie de consejos para distinguir bulos y "fake news":