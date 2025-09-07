Mi DGT: una app cada vez más completa

La Dirección General de Tráfico lanzó hace ya varios años la app “mi DGT”. En la actualidad supera los 10 millones de descargas, lo que revela que una parte importante de los conductores la tiene instalada. "Es una aplicación útil y sencilla, que permite tener en el móvil datos y documentos de gran importancia, empezando por el carné de conducir", detallan desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.

Logo de la app "MiDGT" / DGT

¿Para qué sirve la app de la DGT?

Esta app contiene el permiso de conducción en formato digital, que tiene la misma validez en España que el documento en formato físico.

Indica el número de vehículos que constan en la DGT como de propiedad del usuario.

Contiene, en formato digital, la documentación de tus vehículos registrados en la DGT: permiso de circulación (con la misma validez que el documento físico), datos técnicos, fecha de fin de ITV y si esta es favorable y entidad aseguradora del vehículo.

Indica al usuario los puntos del permiso de conducción que le quedan.

Sirve para comunicarse con la DGT y recibir noticias, avisos importantes que se emitan desde Tráfico.

Permite comprobar la autenticidad de los distintos documentos expedidos por la DGT mediante la lectura de su código de barras de estos (por ejemplo, el permiso de circulación de un vehículo).

Permite recibir alertas de seguridad en caso de que el vehículo haya sido llamado a una revisión de seguridad por el fabricante, por ejemplo.

¿Cómo instalarla?

Desde la OCU aseguran que es muy fácil tener "Mi DGT" en el móvil. Sólo hay que seguir estos pasos: