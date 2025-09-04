¡Alerta! Nuevo fraude relacionado con ING y falsas transferencias

La Asociación Española de Consumidores alerta de un nuevo fraude relacionado con ING y falsas transferencias. Aseguran desde la Asociación que están recibiendo cientos de avisos sobre unas supuestas transferencias que se tienen que validar.

En concreto, los ciudadanos reciben un mensaje SMS señalando que “para realizar la transferencia de 2.398 euros se utilice un código…” y señala un teléfono al que llamar en el caso de que no hayamos sido nosotros los que estemos haciendo la transferencia. "Y ahí es donde está la trampa, en esa llamada que se haga en la que nos van a captar información sensible sobre nuestras cuentas bancarias", detallan desde la Asociación.

Una vez más, piden a los ciudadanos que usen el sentido común para evitar ser víctimas de estos fraudes y que denuncien posibles nuevas modalidades relacionadas con esta temática. En el caso de que no hayamos hecho esa transferencia que nos indican, "no debemos llamar a ese teléfono y ni hacer caso a más mensajes SMS relacionados", añaden.