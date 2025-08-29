Bulos peligrosos para los jóvenes: cómo detectarlos online

Rumores sin verificar, bulos peligrosos y leyendas urbanas con apariencia de verdad circulan a diario en redes sociales, plataformas de vídeo y servicios de mensajería. Y aunque este fenómeno afecta a toda la población, niños y adolescentes –que en verano pasan más tiempo frente a las pantallas– son especialmente vulnerables. Con la viralización de contenidos cada vez más sofisticados y realistas, aprender a identificar la desinformación se ha convertido en una prioridad para las familias.

Desde ESET subrayan la rápida evolución de estas amenazas digitales y la necesidad de fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas: “Hoy en día, la desinformación ya no llega solo en forma de textos mal redactados o fuentes dudosas. Los deepfakes, imágenes generadas por inteligencia artificial o vídeos manipulados elevan el nivel de complejidad. Es imprescindible que los padres conozcan estas técnicas para poder acompañar a sus hijos en un uso seguro y consciente de la tecnología”, explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España.

Además, con la expansión de la inteligencia artificial (IA), la desinformación ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Las herramientas generativas permiten crear textos, imágenes y vídeos tan realistas que resultan difíciles de distinguir de los verdaderos, incluso los bots automatizados son capaces de generar contenido viral en redes sociales, amplificando bulos o manipulando emociones.

Rumores, bulos y leyendas urbanas: ¿cómo diferenciarlos?

Aunque a menudo se agrupan bajo el término “noticias falsas”, no toda la desinformación es igual. Destacamos tres grandes categorías comunes en el entorno digital:

Rumores : suelen empezar como comentarios sin fundamento, pero se amplifican a través del boca a boca digital.

: suelen empezar como comentarios sin fundamento, pero se amplifican a través del boca a boca digital. Bulos : contenidos diseñados de forma intencionada para engañar, asustar o estafar, como falsos sorteos o noticias falsas.

: contenidos diseñados de forma intencionada para engañar, asustar o estafar, como falsos sorteos o noticias falsas. Leyendas urbanas: historias inquietantes o absurdas, sin pruebas, que se comparten como si fueran reales. Muchas llevan años circulando en Internet.

La difusión de estos contenidos se ve intensificada por algoritmos que priorizan lo llamativo y por la falta de mecanismos de verificación en muchas plataformas. En ESET listan algunos ejemplos especialmente virales en los últimos años incluyen: