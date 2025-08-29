Bulos peligrosos para los jóvenes: cómo detectarlos online
Es imprescindible que los padres conozcan estas técnicas para poder acompañar a sus hijos en un uso seguro y consciente de la tecnología
Rumores sin verificar, bulos peligrosos y leyendas urbanas con apariencia de verdad circulan a diario en redes sociales, plataformas de vídeo y servicios de mensajería. Y aunque este fenómeno afecta a toda la población, niños y adolescentes –que en verano pasan más tiempo frente a las pantallas– son especialmente vulnerables. Con la viralización de contenidos cada vez más sofisticados y realistas, aprender a identificar la desinformación se ha convertido en una prioridad para las familias.
Desde ESET subrayan la rápida evolución de estas amenazas digitales y la necesidad de fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas: “Hoy en día, la desinformación ya no llega solo en forma de textos mal redactados o fuentes dudosas. Los deepfakes, imágenes generadas por inteligencia artificial o vídeos manipulados elevan el nivel de complejidad. Es imprescindible que los padres conozcan estas técnicas para poder acompañar a sus hijos en un uso seguro y consciente de la tecnología”, explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España.
Además, con la expansión de la inteligencia artificial (IA), la desinformación ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Las herramientas generativas permiten crear textos, imágenes y vídeos tan realistas que resultan difíciles de distinguir de los verdaderos, incluso los bots automatizados son capaces de generar contenido viral en redes sociales, amplificando bulos o manipulando emociones.
Rumores, bulos y leyendas urbanas: ¿cómo diferenciarlos?
Aunque a menudo se agrupan bajo el término “noticias falsas”, no toda la desinformación es igual. Destacamos tres grandes categorías comunes en el entorno digital:
- Rumores: suelen empezar como comentarios sin fundamento, pero se amplifican a través del boca a boca digital.
- Bulos: contenidos diseñados de forma intencionada para engañar, asustar o estafar, como falsos sorteos o noticias falsas.
- Leyendas urbanas: historias inquietantes o absurdas, sin pruebas, que se comparten como si fueran reales. Muchas llevan años circulando en Internet.
La difusión de estos contenidos se ve intensificada por algoritmos que priorizan lo llamativo y por la falta de mecanismos de verificación en muchas plataformas. En ESET listan algunos ejemplos especialmente virales en los últimos años incluyen:
- El reto de la Ballena Azul, que supuestamente inducía al suicidio y generó alarma mundial pese a no haber pruebas de su existencia.
- El pollo con NyQuil, una tendencia absurda en TikTok que mezclaba comida con jarabe para la tos.
- El bulo del “Día Nacional de la Violación”, que revivió en 2024 tras circular en plataformas como TikTok en Alemania, causando miedo y reacciones institucionales.
