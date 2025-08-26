Cuidado si recibes una llamada que comienza por estos tres números: hay peligro de estafa

Los métodos que utilizan los estafadores para sustraer nuestros datos personales o dinero y poder conseguir un botín tan preciado sin apenas mover un dedo se han multiplicado en los últimos tiempos. La evolución de la tecnología ha servido de gran ayuda a estos individuos que son capaces de hacerse pasar por nuestro banco o algún familiar con el objetivo de dejar nuestras cuentas bancarias a cero.

Madrid. 20.07.2023. Ciberestafas. Estafas telefónicas. / José Luis Roca

Aunque encontramos estafas de cualquier tipo, las llamadas por teléfono móvil siguen siendo uno de los métodos más utilizados por este tipo de personas. Cada vez resulta más común recibir llamadas de números que desconocemos. A pesar de que en alguna ocasión se trate de estretagias publicitarias, normalmente de compañías de teléfono móvil, en los últimos tiempos han incrementado los intentos de estafa a través de las llamadas telefónicas.

El timo de la llamada perdida

A diferencia de otros métodos de fraude, el conocido como 'timo de la llamada perdida' funciona de manera muy simple, pues prácticamente no requiere de la participación del usuario que la recibe. El objetivo de la estafa no es que colabores proporcionando una serie de datos. Lo que buscan los delincuentes es que les devuelvas la llamada.

Los cibercriminales actúan a través de un sistema automatizado que, diariamente, realiza miles de llamadas aleatorias. En este caso, el foco principal del fraude se centra en la tarifa que se aplica a la llamada. Cuando el usuario devuelve la llamada a estos números con prefijos extranjeros, se le aplica una tarifación especial de la que se benefician, en parte, los estafadores.

Aunque la mayoría de llamadas de este tipo se realizan desde teléfonos de España, hay que tener en la cabeza una serie de prefijos de países no europeos que buscan llevar a cabo este timo. Los prefijos son los de Albania (355), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234).

Por su parte, la Policía Nacional, también publicó en la misma red social una publicación en la que informaban sobre el peligro de este tipo de estafa: "Fíjate si el número tiene un prefijo sospechoso y si es así desconfía y no llames", advirtieron.

Lo más importante es no devolver la llamada para evitar que se nos aplique la tarifa especial del número del remitente. En el caso de que hayamos contestado, es importante bloquear el número para que no pueda volver a repetir la estafa y, sobre todo, no dar ningún tipo de información personal a través de nuestro teléfono.