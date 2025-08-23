Un experto saca a la luz el mal uso de la IA: "Perdió su pensión de 800 euros por culpa de ChatGPT"

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Con el paso del tiempo, cada vez son más las personas que se decantan por usar esta herramienta para cosas tan cotidianas como hacer la compra, preparar una receta de cocina o consultarle cualquier cuestión relacionada con Hacienda. La IA no solo la usan usuarios anónimos para sus quehaceres.

Muchas empresas y gobiernos autonómicos han implementado la inteligencia artificial para agilizar procesos o ayudar a la ciudadanía en tramites como pedir cita en el médico. No obstante, también se aconseja ser precavido y comprender que la información que nos proporciona no tiene la verdad absoluta. Aunque normalmente sirve de gran ayuda, especialmente si tienes la versión premium de cualquier inteligencia articial, hay que entender que también comete fallos.

Algunos usuarios utilizan diferentes aplicaciones de IA para documentarse sobre asesoramiento legal en lugar de dirigirse a un profesional que entiende sobre el tema. Esta decisiónte puede acabar costando muy cara en caso de recibir un mal consejo. Algo similar le ha sucedido a uno de los clientes de Ignacio de la Calzada, uno de los abogados laboralistas más conocidos en el mundo de las redes sociales.

Bajo el nombre de 'Un Tío Legal' en Instagram y @laboral_tips en TikTok, este usuario cuenta con numerosos seguidores en estas dos aplicaciones. El abogado ha denunciado cómo ChatGPT le ha costado "una pasta de por vida" a un hombre que pretendía jubilarse. "Me pidió ayuda porque había hecho algo muy mal: usar ChatGPT como si fuera un asesor y llevar a cabo un procedimiento como este", ha comentado el experto.

Cuidado con las respuestas de ChatGPT

El abogado ha reletado en redes sociales como un hombre de 60 años consultó a la inteligencia artificial justo antes de iniciar su procedimiento de jubilación. En lugar de ayudarle sobre cual era la pensión que le correspondía, esta herramienta le asesoró erróneamente y acabó dejándole con un pago mensual de tan solo 200 euros, una cifra más baja de lo que le correspondía.

"Se quería jubilar. Tenía un régimen especial, no es el típico régimen general como trabajador. Le consultó a ChatGPT cuánto le quedaría y le dijo que le quedaban 'x años'", ha continuado explicando el abogado. La IA le dijo al jubilado que por la jubilación anticipada no le descontarían ningún tipo de porcentaje y que le quedarían alrededor de 800 euros "en virtud de la disposición 47 de una ley que existe": "Pero no existe tal disposición. Vamos, se lo inventó una barbaridad".

El susto llegó a la hora de formalizar definitavamente la jubilación y darse cuenta de que la inteligencia artificial se había equivocado con su respuesta y su pensión era mucho menor a la que este le había asociado. "¿Sabéis cuánto le quedó? 200 euros de por vida de jubilación", decía aludiendo a que esa cantidad era la correspondiente al 25% de la base reguladora del trabajador.

El cliente decidió acudir a los servicios de Ignacio en busca de una solución que, según la opinión del abogado, tenía muy pocas salidas: "Vamos a ver si podemos hacer algo, pero ya os puedo asegurar que es muy complicado porque está bien, es que es correcto. El problema es que ChatGPT la cagó".