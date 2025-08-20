Cómo compartir el DNI por Internet de forma segura

Tu DNI es una herramienta clave de identificación. Por ello, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan la importancia de no compartirlo por Internet sin seguir estos consejos de seguridad basados en recomendaciones oficiales de la Policía Nacional y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El objetivo es evitar fraudes y proteger tu identidad.

"Tu DNI es tu documento de identificación y debes custodiarlo, no dejarlo en manos de desconocidos. Pero en muchas ocasiones te lo van a pedir", señalan desde la OCU. Compartir una copia del DNI por Internet es necesario para ciertos trámites legales como:

Trámites con la administración pública: solicitud de becas o ayudas públicas, oposiciones, bolsa de empleo, etc.

Contratación de servicios: telecomunicaciones, luz, agua, gas, etc.

Verificación de identidad online: Certificado FNMT, firma digital, etc.

Autorizaciones legales: poderes notariales o autorizaciones de terceros (por ejemplo, para recoger un paquete o realizar una gestión).

Cuando vayas a hacer una reserva de hotel o alojamiento turístico, también pueden solicitarte el DNI, pero no deben quedarse con una copia ni usarla para otros fines.

Riesgos de compartir el DNI sin precauciones

Enviar una copia de tu Documento Nacional de Identidad sin las debidas medidas de protección te expone a graves riesgos para tu seguridad y privacidad. Entre ellos:

Suplantación de identidad. Los delincuentes pueden utilizar tu DNI para hacerse pasar por ti, lo que les permite realizar compras fraudulentas, solicitar préstamos o créditos a tu nombre, abrir cuentas en bancos o servicios online sin tu consentimiento.

Los delincuentes pueden utilizar tu DNI para hacerse pasar por ti, lo que les permite realizar compras fraudulentas, solicitar préstamos o créditos a tu nombre, abrir cuentas en bancos o servicios online sin tu consentimiento. Contratación de servicios no autorizados. Con tu DNI, los estafadores pueden firmar contratos de telefonía, electricidad, seguros u otros servicios, generar deudas que recaerán sobre ti como titular aparente.

Con tu DNI, los estafadores pueden firmar contratos de telefonía, electricidad, seguros u otros servicios, generar deudas que recaerán sobre ti como titular aparente. Acceso indebido a información sensible . El DNI puede servir como llave para consultar o modificar tus datos bancarios, acceder a tu historial médico o sanitario, iniciar sesión en servicios digitales donde el DNI actúe como identificador.

. El DNI puede servir como llave para consultar o modificar tus datos bancarios, acceder a tu historial médico o sanitario, iniciar sesión en servicios digitales donde el DNI actúe como identificador. Estafas y fraudes a otros. Los delincuentes pueden usar tu documento para cometer fraudes que afecten a otras personas o entidades, enviar correos o mensajes con tu identidad para engañar a otros.

No te la juegues al enviar el DNI

Sigue estos consejos prácticos:

Envía una versión en blanco y negro . Reducir el nivel de detalle impide manipulaciones digitales más precisas y dificulta usos fraudulentos.

. Reducir el nivel de detalle impide manipulaciones digitales más precisas y dificulta usos fraudulentos. No mandes las dos caras del DNI, salvo que sea obligatorio para el trámite.

del DNI, salvo que sea obligatorio para el trámite. Añade una marca de agua o texto . Incluye un mensaje visible en la imagen que indique el motivo del envío y la fecha (por ejemplo: “Solo para trámite con X empresa – 12/08/2025”). Esto dificulta su reutilización indebida. Puedes hacerlo en Word (diseño > marca de agua); cuando termines, guárdatelo como imagen JPG.

. Incluye un mensaje visible en la imagen que indique el motivo del envío y la fecha (por ejemplo: “Solo para trámite con X empresa – 12/08/2025”). Esto dificulta su reutilización indebida. Puedes hacerlo en Word (diseño > marca de agua); cuando termines, guárdatelo como imagen JPG. Oculta datos innecesarios. Tacha o difumina información que no sea esencial para el trámite y envía la imagen como .JPG, ya que los datos tapados no se podrán recuperar al no existir capas en este formato. Los formatos Word o PDF no son seguros si insertas una caja o colocas un rectángulo negro para ocultar cierta información: ten en cuenta que el texto sigue detrás y podría recuperarse. Oculta las fechas de emisión y validez, el número CAN, el Código MRZ y el IDESP.

¿Sospechas de uso fraudulento de tu DNI?

Cada vez recibimos más y más mensajes o correos electrónicos falsos en los que nos piden el DNI. A veces los delincuentes lo hacen de forma sutil y en un momento de despiste es fácil caer en sus garras. Recuerdan desde la OCU que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado sobre casos de phishing (vía email) y smishing (vía SMS) a costa de su nombre con el pretexto de una supuesta multa de tráfico.

Si has compartido tu DNI y sospechas que se ha podido hacer un uso fraudulento, actúa con rapidez siguiendo estos pasos: