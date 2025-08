¿Muestras a tu hijo en redes sociales? 6 consejos para protegerles en verano

Durante los meses de verano se dispara el número de publicaciones de menores en redes sociales. Esta práctica, conocida como sharenting —de share (compartir) y parenting (crianza)— puede parecer inofensiva, pero genera riesgos reales para la privacidad y la seguridad de los más pequeños. Los expertos de S2GRUPO en ciberseguridad y cultura de seguridad digital alertan sobre este fenómeno y comparten pautas sencillas para que las familias reduzcan la exposición digital de los menores.

“El verano es el momento del año en el que más imágenes de menores se suben a redes. Lo que muchos adultos ven como recuerdos entrañables puede convertirse en un problema para el menor. Una vez publicadas, esas imágenes dejan de estar bajo nuestro control. Las imágenes pueden ser utilizadas para un propósito distinto e incluso lo que ahora puede resultar gracioso o entrañable en un contexto determinado puede tener un impacto distinto en caso de viralizarse”, explica Antonio Jara Sánchez-Caro, Country Manager España en S2GRUPO.

‘Sharenting’: un hábito generalizado sin suficiente conciencia

Publicar imágenes de los hijos no es una acción sin consecuencias. No solo afecta a su privacidad, también a su seguridad, a su identidad digital y a su derecho a no tener una infancia expuesta sin consentimiento. Según la encuesta EU Kids Online, un 9% de los menores españoles declaró que sus padres habían publicado contenidos sobre ellos sin permiso; un 6% se sintió molesto y otro 6% pidió que se eliminaran esas publicaciones.

Estudios recientes también destacan riesgos adicionales en plataformas como TikTok, donde aproximadamente un 20% de los comentarios en vídeos de menores se refieren a su apariencia física y un 19% de los contenidos muestran ropa reveladora, aumentando su vulnerabilidad al acoso.

Seis pautas clave para proteger a los menores

Pregunta al menor. Si tiene edad para entender, tiene derecho a opinar. Evita información sensible. No publiques datos personales, ubicaciones en tiempo real ni imágenes comprometidas. Configura la privacidad. Ajusta quién puede ver tus publicaciones y elimina accesos innecesarios. Piensa a largo plazo. Valora si esa imagen seguirá siendo adecuada dentro de años. Sé ejemplo digital. Los menores aprenden observando; la prudencia de los adultos es clave. Habla también con abuelos y cuidadores. Explicarles estos riesgos es fundamental para reducir la exposición.

“El sharenting no es un gesto inocuo: contribuye a formar la identidad digital que acompañe al menor durante años y exponerle a posibles riesgos derivados de la manipulación o reutilización de imágenes o el acoso. La ciberseguridad no termina en el perímetro de la empresa; empieza también en casa”, añade Sánchez-Caro.

Una reflexión desde la ciberseguridad

Para S2GRUPO, este fenómeno no es solo una cuestión privada. En organizaciones de todos los sectores —especialmente en aquellas que operan infraestructuras críticas— se observa cómo la información familiar expuesta puede ser utilizada para perfilar empleados, lanzar campañas de ingeniería social o abrir nuevas puertas de entrada. La seguridad empieza también en casa.