La Policía Nacional avisa: así actúan los que extorsionan con imágenes íntimas

¿Contarías a la Policía Nacional si te están amenazando con publicar tus fotos íntimas? Si alguien te solicita imágenes de contenido íntimo a través de internet o te extorsiona, no cedas al chantaje.

Acude a un adulto de confianza y la Policía Nacional te ayudará. Para evitarlo, debes saber que no todo el mundo es quien dice ser en redes sociales. No agregues personas que no conoces ni creas lo que dicen.

El consejo general que comparte la Policía Nacional es que no envíes imágenes privadas o comprometedoras a través de redes sociales. Podrían acabar en las manos equivocadas y generarte serios problemas.

La estafa con IA para robarte el correo electrónico

El uso de redes sociales y aplicaciones en el teléfono aumenta el riesgo de sufrir hackeos que ataquen nuestros bolsillos. Recientemente, la Policía ha advertido de una estafa que combina la inteligencia artificial y el phishing para robarte la cuenta de correo electrónico.

La estafa comienza con una llamada de teléfono, y gracias a la IA parecerá que se trata de una persona real que te contará que tu cuenta de correo se ha visto comprometida, pero que te va a ayudar.

A continuación, te llegará un email con enlaces aparentemente fiables, pero que te redirigirán a páginas fraudulentas. Querrán que pinches en ellos para cambiar la configuración de seguridad de tu cuenta o las contraseñas.

Sin embargo, si lo haces estarás dando tus datos a los ciberdelincuentes, y podrían utilizarlos para acceder a tu cuenta.