Las cinco señales de la Policía Nacional para no caer en la trampa del 'catfishing'

Último aviso de la Policía Nacional para no caer presos de los ciberdelincuentes. En uno de los últimos vídeos compartidos en sus redes sociales, advierten del peligro del 'catfishing, una técnica por la cual un estafador crea un perfil falso en internet para engañar y sacar rédito de sus víctimas.

No siempre es fácil detectarlo. Por eso, la Policía Nacional ha compartido cinco señales para identificarlo y evitar ser una víctima de esta práctica:

Evita las videollamadas

No quiere encuentros físicos

Te pide dinero

Comete errores ortográficos

Poca información personal en su perfil

No arruines tus vacaciones

Los meses de julio y agosto son los más demandados por los españoles para disfrutar de sus vacaciones, y también es cuando se producen más desplazamientos por todo el territorio nacional y al extranjero.

Si has estado esperando todo el año a que llegara este momento, no lo eches todo al traste y haz caso a las recomendaciones de la Policía Nacional: no olvides "lo más importante".

Se refieren, por supuesto, al Documento Nacional de Identidad. Si no quieres quedarte en tierra, comprueba la fecha de caducidad de tu documento con la suficiente antelación. Y si tienes que renovarlo, pide cita previa en www.citapreviadni.es.