La novedad de Instagram que enfada a los usuarios: "Me ha estropeado todo"

Instagram sigue implementando este 2025 una larga lista de cambios significativos que afectan directamente a los usuarios de esta red social. La intención de todos estos ajustes es parecerse cada vez más a TikTok, red social con la que compite de forma directa y que tiene cada vez más adeptos con su retahíla de vídeos en bucle.

El vídeo es el gran protagonista de las redes sociales hoy en día e Instagram quiere que se note. Por eso trata de que los usuarios suban cada vez más reels (los vídeos en formato vertical que tiene la app). Para incentivar esto ha llevado a cabo varios ajustes.

El vídeo dura más tiempo. Ahora se puede subir vídeos de hasta 3 minutos, algo que hasta ahora era imposible. Es una clara copia a lo que deja hacer TikTok en su plataforma.

Cambios en el feed. Para que los vídeos se vean mejor, la cuadrícula del feed ofrece un diseño más alargado.

Ha incorporado los reels de prueba, que prometen aumentar el alcance de las cuentas que lo utilicen y, por lo tanto, hacer crecer el número de seguidores.

, que prometen aumentar el alcance de las cuentas que lo utilicen y, por lo tanto, hacer crecer el número de seguidores. Creación de perfiles con Inteligencia Artificial (IA) para que publiquen contenido de forma masiva. El objetivo de esta iniciativa es conseguir un gran volumen de vídeos para que la gente esté cada vez más tiempo enganchada a la aplicación.

"Me ha estropeado todo"

El cambio en la estética del feed es uno de los cambios que más ha enfadado a los usuarios porque es, quizá, de los más visibles. Ahora, al entrar en el perfil de una persona, el nombre aparece arriba del todo, antes que los datos sobre el número de publicaciones y seguidores. Esto da importancia al creador de contenido y, en general, ofrece una estética más depurada, sin tanto ruido visual.

En cuando al feed (la cuadrícula donde aparecen todas las publicaciones de una persona) sufre algunos cambios para dar más importancia al vídeo y que las carátulas se vean mejor. Es decir, ya no se ven cuadrados, sino que las publicaciones adquieren forma rectangular. Esto ha enfadado a los usuarios que trabajaban su feed a base de carruseles informativos creados con la app Canva y adaptados a una imagen cuadrada. Los títulos y los diseños no se adaptan a los cambios actuales y da un aspecto más descuidado. "Me han estropeado todo", aseguran muchos usuarios.

Sin embargo, Instagram ha dado una solución: se puede intentar adaptar. Para cambiar el aspecto de una publicación hay que ponerse en ella, pinchar en los tres puntos de la parte superior derecha y escoger la opción "Ajustar vista previa".

Además, también es más fácil editar la imagen de los reels que ya están subidos.